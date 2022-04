Voici le coût de l'arrêt des activités en Russie

Vous trouverez ci-dessous une liste d'entreprises par secteur qui ont fourni des estimations de coûts liés à leur arrêt temporaire ou permanent des activités en Russie :

Vestimentaire

Adidas

La société allemande de vêtements de sport a averti en mars que la fermeture de ses activités en Russie affecterait ses ventes, sans toutefois donner d'estimation. Elle exploite 500 magasins dans le pays, soit un quart de son total. Il a également déclaré que l'Ukraine pourrait représenter un risque pour les ventes jusqu'à 250 millions d'euros (271 millions de dollars), soit environ 1% du total du groupe en 2021.

LPP

Les résultats du quatrième trimestre de LPP, le plus grand détaillant de mode en Pologne, ont été frappés par une dépréciation de 335 millions de zlotys (78,05 millions de dollars), couvrant la fermeture de ses magasins en Russie. En 2021/2022, la Russie était le deuxième marché de LPP après la Pologne et représentait 19,2 % du chiffre d'affaires annuel du détaillant. Selon l'entreprise, la suspension des activités en Ukraine et la fermeture des magasins en Russie coûteront 25 % du chiffre d'affaires.

TJX

Le détaillant de mode américain TJX a déclaré qu'il allait vendre sa participation de 25 % dans la chaîne russe de magasins de vêtements à bas prix Familia. La participation était évaluée à 186 millions de dollars fin janvier, soit moins que les 225 millions de dollars payés par TJX en 2019. TJX a déclaré qu'il pourrait avoir besoin d'enregistrer une dépréciation en raison de la cession si la juste valeur de l'investissement Familia baisse en dessous de sa valeur comptable au bilan.

Automobile

Renault

Renault a déclaré en mars qu'il envisageait une dépréciation hors trésorerie de 2,2 milliards d'euros (2,38 milliards de dollars) pour refléter les coûts potentiels de la suspension des activités en Russie. Les ventes perdues en Russie ont représenté 166 millions d'euros de perte de revenus au premier trimestre, bien que le pays soit resté le deuxième plus grand marché de l'entreprise après la France.

Volvo

Le constructeur suédois de camions a indiqué le 8 avril avoir constitué des provisions d'un montant de 423 millions de dollars après la suspension d'activités en Russie qui représentaient 3 % des ventes du groupe.

Banques

Citigroup

La banque américaine Citigroup a déclaré dans le cadre de son rapport trimestriel qu'elle entrevoyait une perte pouvant atteindre 3,0 milliards de dollars de ses expositions en Russie dans un scénario très défavorable. Elle a précisé avoir réduit de 2,0 milliards de dollars son exposition totale à ce pays depuis décembre 2021, pour la porter à 7,8 milliards de dollars. La plus globale des banques américaines a ajouté 1,9 milliard de dollars à ses réserves au premier trimestre pour se préparer aux pertes liées à ses expositions directes en Russie et à l'impact économique de la guerre en Ukraine.

Crédit Suisse

La banque suisse a estimé le 20 avril que l'impact de la guerre russe en Ukraine lui coûtera 200 millions de francs suisses (209,10 millions de dollars) au premier trimestre 2022.

Société Générale

La banque française a déclaré qu'elle allait quitter la Russie et amortir 3,1 milliards d'euros (3,35 milliards de dollars) provenant de la vente de son unité Rosbank à Interros Capital. Le montant comprend une frappe de 2 milliards d'euros sur la valeur comptable de Rosbank et le reste lié à la reprise des réserves de conversion du rouble.

Biens de consommation

Essity

Le groupe suédois de produits d'hygiène a annoncé qu'il allait enregistrer une dépréciation de 1,4 milliard de couronnes (147,66 millions de dollars) après avoir arrêté toute production et vente en Russie en mars. La société a généré environ 2% de ses ventes totales dans le pays l'année dernière, pour un montant de 2,8 milliards de couronnes (295,32 millions de dollars).

Philip Morris

Le géant du tabac a enregistré une charge de 3 cents par action liée à la guerre en Ukraine au premier trimestre, après avoir interrompu les ventes d'un certain nombre de produits de cigarettes Marlboro et Parliament en Russie. Le bénéfice de Philip Morris au premier trimestre a chuté de 3,6 % pour atteindre 2,32 milliards de dollars, soit 1,50 dollar par action, y compris la charge de 3 cents. L'année dernière, la Russie a généré des recettes de plus de 1,8 milliard de dollars pour la société, soit environ 6 % de ses ventes mondiales.

Energie

Exxon Mobil

La décision du géant pétrolier de quitter la Russie et d'interrompre ses activités pétrolières et gazières affectera le bénéfice et la production de pétrole de 1 à 2 %, a déclaré le directeur financier de la société. Les opérations pétrolières et gazières russes d'Exxon Mobil étaient évaluées à plus de 4 milliards de dollars.

OMV

Le groupe énergétique autrichien a déclaré le 8 avril qu'il subirait une perte de 2 milliards d'euros au premier trimestre en raison de son retrait de Russie, répartie de manière égale entre sa connexion avec le projet de gazoduc Nord Stream 2 et les ajustements de la méthode de consolidation de deux entités russes.

Shell

Le plus grand négociant de gaz naturel liquéfié au monde va déprécier jusqu'à 5 milliards de dollars à la suite de sa décision de se retirer de la Russie, soit plus que les 3,4 milliards de dollars annoncés précédemment, a déclaré la société le 7 avril. Cette augmentation est due à des impacts potentiels supplémentaires autour des contrats, des dépréciations de créances et des pertes de crédit.

Média

Netflix

Le géant mondial du streaming a déclaré le 19 avril que sa décision de suspendre ses services en Russie avait entraîné la perte de 700 000 membres, la société perdant des abonnés pour la première fois en plus de dix ans.

Alimentation et boissons

Anheuser-Busch InBev

Le brasseur belge a annoncé le 22 avril qu'il allait vendre sa participation sans contrôle dans sa coentreprise russe AB InBev Efes. La cession entraînera une dépréciation de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre. La coentreprise possède 11 brasseries en Russie et trois en Ukraine.

Carlsberg

Le brasseur danois a déclaré que la décision de vendre son activité russe entraînerait une dépréciation d'environ 9,5 milliards de couronnes (1,4 milliard de dollars). La société a généré 10 % de ses revenus et 6 % de son bénéfice d'exploitation en Russie en 2021. Elle a également dit s'attendre à des dépréciations de 300 millions de couronnes pour l'Ukraine, plus des dépréciations de goodwill de 700 millions de couronnes pour la région Europe centrale et orientale, qui comprend l'Ukraine.

Heineken

Le brasseur basé à Amsterdam a décidé fin mars de quitter la Russie, concluant que la possession de toute entreprise dans ce pays n'est plus durable ou viable dans l'environnement actuel. Heineken a ajouté qu'il ne profitera d'aucun transfert de propriété et s'attend à une dépréciation et à d'autres charges exceptionnelles hors trésorerie d'environ 0,4 milliard d'euros (432,96 millions de dollars) au total.

McDonald’s

McDonald's a déclaré en mars que la fermeture de ses restaurants russes lui coûterait environ 50 millions de dollars par mois. La société exploite 847 sites - sur un total mondial de plus de 38 000 - en Russie. Le courtier Piper Sandler s'attend à ce que l'arrêt des activités de la chaîne de restaurants en Russie se traduise par un bénéfice par action de 1,19 dollar en 2022.

Jouets

Hasbro

Le fabricant américain de jouets a averti le 19 avril d'une baisse potentielle de ses revenus d'environ 100 millions de dollars cette année en raison de sa décision de suspendre ses livraisons de jouets en Russie.

Autre

Husqvarna

Le fabricant suédois d'équipements de jardinage a déclaré le 21 avril avoir enregistré des dépréciations de 119 millions de couronnes (12,6 millions de dollars) au premier trimestre 2022 en raison de l'arrêt de toutes ses exportations et de ses investissements en Russie. En 2021, la Russie représentait 1,5% des ventes du groupe.

Konecranes

Le groupe finlandais d'ingénierie a indiqué avoir procédé à une dépréciation de 79 millions d'euros de commandes en provenance de Russie au premier trimestre. Il a également annulé 32 millions d'euros (34,62 millions de dollars) de ventes au pays, ce qui a eu un impact négatif d'environ 39 millions d'euros sur le bénéfice d'exploitation du trimestre.

Metso Outotec

Le fournisseur finlandais de solutions minières, qui a arrêté ses livraisons à la Russie en mars, a déclaré le 21 avril que les actifs opérationnels liés aux clients russes, d'un montant d'environ 100 millions d'euros (109 millions de dollars), pourraient être menacés s'il n'est pas en mesure de mettre fin aux contrats existants de manière contrôlée. La société, qui a réalisé 10 % de son chiffre d'affaires en Russie en 2021, a ajouté qu'elle disposait de 269 millions d'euros de garanties de paiement anticipé liées aux livraisons à la Russie à la fin du mois de mars.

SKF

Le fabricant suédois de roulements et de joints a déclaré le 22 avril qu'il cesserait toutes ses activités en Russie et qu'il prévoyait de céder ses activités russes de manière contrôlée. Cette décision entraîne une réduction de valeur d'environ 500 millions de couronnes suédoises (52,70 millions de dollars) au deuxième trimestre. Les ventes russes représentaient environ 2% des ventes totales du groupe en 2021.

Stora Enso

La société forestière finlandaise a déclaré le 25 avril qu'elle avait cédé ses deux scieries et ses opérations forestières en Russie à la direction locale, ce qui a entraîné une dépréciation de 70 millions d'euros (75 millions de dollars) au premier trimestre, et déclenché une perte supplémentaire sur la transaction selon les règles comptables IFRS d'environ 60 millions d'euros à la clôture de la transaction.

La société avait précédemment déclaré qu'elle cesserait toute production et toute vente dans le pays. Ses revenus en Russie représentaient environ 3 % des revenus totaux du groupe.