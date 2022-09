Voici le plat principal

La décision politique très attendue de la Réserve fédérale arrive plus tard ce mercredi, les marchés se préparant à une nouvelle dose importante de resserrement. La période précédant l'événement de la banque centrale américaine a été mouvementée et pourrait signifier plus de volatilité pour les marchés asiatiques dans les heures précédant la déclaration de la Fed.

Avant la décision sur les taux, ceux-ci ont poursuivi leur ascension. Les rendements de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint 3,6 % mardi, leur plus haut niveau depuis 2011. Le rendement du Trésor à 2 ans, qui suit de près les taux de la Fed, a approché les 4 %, son plus haut niveau depuis 2007.

Les marchés boursiers ont du mal à digérer la hausse persistante des taux. Le S&P 500 a glissé de 1,1 % et a touché son point le plus bas en deux mois, les traders se positionnant avant la Fed. La jauge MSCI des actions à travers le monde a également coulé à un plus bas de deux mois.

Mardi, la Suède a fourni l'amuse-gueule pour le festin d'actions des banques centrales qui suivra le reste de la semaine. La banque centrale du pays a pris les marchés au dépourvu en relevant les taux d'intérêt d'un point de pourcentage plus important que prévu.

La Suède sera-t-elle le prélude à un résultat similaire aux États-Unis ? Les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente les taux de 75 points de base, mais depuis que les données sur l'inflation ont été publiées la semaine dernière, ils ont évalué la possibilité d'une augmentation d'un point de pourcentage complet. Ces chances étaient d'environ 16 % mardi dernier.

Au-delà du mouvement des taux de mercredi, ce que le président de la Fed, Jerome Powell, dira lors de la conférence de presse qui suivra la décision sera essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la trajectoire des taux à l'avenir. La façon dont Powell pense à la menace que représentent des taux plus élevés pour l'économie est également à l'ordre du jour.

Les banques centrales d'Angleterre, de Suisse et du Japon auront leur mot à dire plus tard dans la semaine.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Déclaration de politique générale/conférence de presse de la Réserve fédérale

Début de la réunion de la Banque du Japon

Exportations coréennes sur 20 jours

Discours du gouverneur adjoint de la Reserve Bank of Australia