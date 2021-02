Voisinage sud : l'UE propose un nouvel Agenda pour la Méditerranée

Pour relancer et renforcer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses partenaires du voisinage méridional, la Commission européenne et le haut représentant ont adopté aujourd'hui un nouvel Agenda ambitieux et innovant pour la Méditerranée.

Ce nouvel Agenda repose sur la conviction que c'est en travaillant ensemble et dans un esprit de partenariat que les défis communs actuels peuvent être transformés en des opportunités à saisir, dans le respect mutuel.

Il vise à unir nos forces pour lutter contre le changement climatique et accélérer la double transition écologique et numérique, à renouveler notre engagement en faveur de valeurs communes, à nous pencher ensemble sur les questions de la migration irrégulière et des déplacements forcés, et à renforcer l'unité et la détermination de l'UE, de ses États membres et des partenaires du voisinage méridional pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne.

Ce nouvel agenda comprend également un nouveau plan d'investissement économique visant à stimuler la reprise socio-économique à long terme dans la région. Dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) de l'UE, jusqu'à 7 milliards d'euros pour la période 2021-2027 seraient alloués à sa mise en œuvre.

Ce nouvel agenda comprend également un nouveau plan d'investissement économique visant à stimuler la reprise socio-économique à long terme dans la région. Dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) de l'UE, jusqu'à 7 milliards d'euros pour la période 2021-2027 seraient alloués à sa mise en œuvre.

