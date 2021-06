Voitures d'occasions: Aramis Auto valorisé 1,9 milliard d'euros

Paris (awp/afp) - Le site de voitures d'occasion Aramis Auto a annoncé jeudi avoir réussi son introduction en Bourse, valorisant le groupe à 1,9 milliard d'euros.

C'est "la plus importante introduction en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2019", s'est réjoui le groupe dans un communiqué. La négociation des actions Aramis Group doit débuter vendredi sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Déjà présent en Espagne et en Belgique, Aramis compte passer en 2021 la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires après avoir acquis une participation majoritaire dans le site britannique CarSupermarket.com.

Stellantis, qui possède 70% d'Aramis, conservera une participation majoritaire après l'introduction en Bourse, tandis que les deux cofondateurs resteront des actionnaires de référence et continueront à diriger le groupe, précise Aramis.

Le montant total de l'opération s'élève à environ 388 millions d'euros. Il pourra être porté à environ 446 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Dans le détail, le montant des fonds levés s'élève à environ 250 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 138 millions d'euros cédés par les fondateurs de la société et certains actionnaires minoritaires.

Sur la base du prix d'introduction de 23 euros par action, la capitalisation boursière d'Aramis Group s'élèvera à environ 1,9 milliards d'euros.

"C'est une marque de confiance très forte de la part des investisseurs dans notre stratégie et dans la pertinence de notre positionnement sur le marché en forte croissance de la vente en ligne de voitures d'occasion", ont déclaré les cofondateurs du site, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli.

120,2 millions d'euros seront alloués au remboursement intégral d'avances de l'actionnaire majoritaire d'Aramis, le groupe Stellantis, et au titre de la convention de cash-pooling.

114,8 millions d'euros financeront la stratégie de développement du groupe.

Comptant sur une croissance du marché d'occasion en Europe de 4,7% par an jusqu'en 2025, Aramis vise un chiffre d'affaires supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7% et 2,9% pour l'exercice clos au 30 septembre 2021, "sous réserve que le COVID-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel", précise Aramis.

