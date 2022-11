Vol MH17: Trois hommes condamnés à la perpétuité aux Pays-Bas

AMSTERDAM (Reuters) - Un tribunal néerlandais a condamné jeudi à la prison à perpétuité trois hommes accusés de meurtre pour leur rôle dans la catastrophe du vol MH17 de la compagnie Malaysian Airlines en juillet 2014, abattu au-dessus de l'Ukraine, et il a en acquitté un quatrième.

Les trois condamnés, deux anciens membres des services de renseignement russes, Igor Guirkine et Sergueï Doubinski, et un dirigeant séparatiste ukrainien, Leonid Khartchenko, ont été jugés coupables d'avoir abattu l'appareil et tué les 298 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord.

Le quatrième accusé, acquitté, Oleg Poulatov, est un ressortissant russe.

Le tribunal avait auparavant jugé que l'avion avait bien été abattu par un missile de fabrication russe tiré depuis l'est de l'Ukraine.

"Le tribunal estime que le MH17 a été abattu par le tir d'un missile BUK depuis un champ agricole près de Pervomaïsk, tuant les 283 passagers et membres d'équipages à bord", avait déclaré le juge Hendrik Steenhuis, qui présidait ce procès.

Moscou a nié toute implication dans l'accident.

Les deux tiers des passagers étaient des ressortissants néerlandais.

