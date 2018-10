Volatilité et vague de prudence au programme des marchés boursiers

PARIS (awp/afp) - La nervosité et la volatilité devraient perdurer sur les marchés boursiers qui ont connu cette semaine de forts mouvements à la baisse en raison d'inquiétudes persistantes sur les taux, les finances italiennes, les tensions commerciales et la croissance.

"On attendait une petite correction" sur les marchés à cause des inquiétudes sur la guerre commerciale, le tassement de la croissance en Chine et la hausse des taux d'intérêts, "mais pas de cette ampleur et avec cette rapidité", a commenté auprès de l'AFP Florence Barjou, responsable de la gestion diversifiée chez Lyxor AM.

Le dévissage a été amplifié par de gros mouvements techniques, mais les investisseurs sont de plus en plus anxieux quant aux répercussions du différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis sur les entreprises, dans un contexte de ralentissement de la croissance, soulignent nombre d'experts.

Les échéances politiques liées à l'Italie, au Brexit et aux élections américaines de mi-mandat se rapprochent et sont autant de sources d'incertitude, tout comme la remontée rapide des rendements souverains, notamment américains.

Dans ce contexte, nul doute que le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine soit particulièrement surveillé jeudi.

Les opérateurs n'ont "pas de visibilité forte dans un contexte d'inconnues d'ordre politique et économique", observe Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

Lundi, Rome remettra à la Commission européenne son projet de budget 2019 qui préconise un déficit public à 2,4% du PIB l'an prochain. A l'issue de cet examen, quelle sera la réaction du gouvernement italien ?

En décidant ou non d'amender ses objectifs budgétaires, "il peut soit raviver les tensions avec l'Europe, soit les réduire un peu", indique M. Guibout à l'AFP.

"L'Italie est dans une situation de long terme difficile, du fait d'une démographie pas très dynamique, une dette très élevée et une croissance structurelle faible". Les investisseurs ont une "vision assez pessimiste sur l'Italie à long terme" et s'attendent à une dégradation prochaine de la note de sa dette souveraine, affirme Mme Barjou.

Mais le suspense résidera dans la perspective qui sera assortie à cette note. Une perspective négative laisserait augurer une prochaine dégradation de la note à six mois ou un an et entraînerait "de très gros mouvements de marchés baissiers", prévient l'experte.

Autre sujet politique, les législatives américaines de mi-mandat le 6 novembre. "Avant cette échéance, il est difficile d'imaginer un marché qui reparte à la hausse", estime M. Guibout, qui s'attend à de prochaines évolutions "en dents de scie".

Focus sur les perspectives des entreprises

La semaine prochaine sera animée par le début de la saison des résultats trimestriels mais les investisseurs seront surtout focalisés sur les perspectives de fin d'année des entreprises. Ils vont "essayer de comprendre dans quelle mesure on est ou non dans une inflexion de cycle", souligne l'expert.

Après LVMH qui n'a pas rassuré les opérateurs mercredi face aux craintes d'un ralentissement des ventes en Chine, "il sera intéressant de voir le message de Kering", estime-t-il.

Sur le tableau macroéconomique, des données américaines pour septembre sont attendues sur les ventes au détail, la production industrielle, les mises en chantier de logements et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

En Europe, la place francfortoise digèrera en début de semaine le résultats des élections bavaroises et accueillera le baromètre allemand ZEW de la confiance des milieux financiers.

Mercredi, les dirigeants européens se réuniront sur le Brexit. Alors que les négociations sur les conditions de sortie du Royaume-Uni et de l'UE ont pris du retard, il s'agira de l'un des sommets de la "dernière chance" pour éviter un départ abrupt et sans accord qui risquerait de rendre le processus beaucoup plus perturbateur pour l'économie et, partant, pour les marchés.

