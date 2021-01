Volatus Aerospace poursuit son expansion d'un océan à l'autre avec l'acquisition de UAViation Aerial Solutions en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace, un fournisseur intégré à croissance rapide de services d'aéronefs sans pilote et de drones, a conclu un accord pour acquérir une participation dans UAViation Aerial Solutions Ltd de Vancouver BC et Edmonton AB.



Fondée en 2015, UAViation fournit des services d'imagerie aérienne commerciale / industrielle, LiDAR et d'inspection à travers le Canada à partir de ses emplacements de Vancouver et d'Edmonton. Les services incluent la cartographie de niveau topographique, la modélisation 3D, le nuage de points LiDAR, la surveillance de la construction et les inspections des télécommunications et des services publics.

« L'ajout d'UAViation marque une étape importante pour Volatus, complétant notre réseau d'un océan à l'autre et positionnant notre société pour une croissance importante dans l'ouest du Canada. A déclaré Glen Lynch, président et chef de la direction de Volatus Aerospace. De plus, leur expertise exceptionnelle en matière de LiDAR et de diffusion en direct améliorera les capacités de l'ensemble de notre réseau. »

Ali Miri, président d'UAViation, qui devient vice-président, Ouest canadien de Volatus Aerospace, a déclaré: « Volatus a établi une présence nationale impressionnante en très peu de temps. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Volatus et nous sommes impatients de tirer parti de la force de leur réseau pilote, de DJI Channel Partnership et de leurs ressources globales pour fournir encore plus de services à nos clients et accélérer notre croissance dans l'Ouest canadien. »

À propos de Volatus Aerospace: Volatus Aerospace est une société de technologies de drones à intégration verticale qui se consacre à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication, la distribution, la vente, le service et la formation de la conception d'UAV. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus est un partenaire stratégique avec le leader mondial des drones DJI pour les produits et la formation de niveau entreprise.

Pour plus d'informations:

Rob Walker, vice-président, développement des affaires, Volatus Aerospace Corp.

Téléphone: (514) 447-7986

Courriel: rob.walker@volatusaerospace.com

