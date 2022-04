Volkswagen : a choisi un quatuor de banques américaines pour introduire Porsche en bourse

Jusqu'à présent, il était impensable d'exclure la Deutsche Bank d'une introduction en bourse d’un groupe allemand de grande envergure, en vertu du code de loyauté des entreprises d’outre-rhin. Idem pour les consoeurs européennes Barclays et BNP Paribas. Mais les choses changent. Pour introduire Porsche en bourse, VW a choisi un quatuor de banques américaines : Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan et Citi. Les prêteurs européens seraient moins attrayants et moins agiles selon un observateur.

A voir ici :