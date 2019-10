Volkswind, filiale d'Axpo, met en service un nouveau parc éolien

Zurich (awp) - Volkswind, filiale allemande d'Axpo, a mis en service un nouveau parc éolien en France. Sises à Antezant-la-Chapelle, dans le département de Charente-Maritime, dans le Sud-Ouest, les nouvelles installations comptent huit turbines affichant une puissance totale de 16 mégawatts.

Dans son communiqué diffusé vendredi, Axpo explique se focaliser, dans le domaine de l'énergie éolienne, sur le développement et la construction d'installations en France. Volkswind a construit plus de 70 parcs éoliens d'une puissance installée de plus de 1000 mégawatts. De nouvelles unités de production d'une capacité totale de plus de 3000 mégawatts sont en projet.

