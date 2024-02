KYIV, 10 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé samedi la nomination de cinq officiers pour compléter l'état-major interarmes remanié de l'armée ukrainienne, après la nomination du général Oleksandr Syrskyi à sa tête.

Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien a précisé que des commandants aguerris allaient prendre de nouvelles fonctions, alors que l'Ukraine entre le 24 février prochain dans sa troisième année de guerre contre la Russie.

Le colonel Vadym Soukharevsky sera chef d'état-major adjoint chargé des véhicules aériens sans pilote, et a reçu pour mission de développer l'usage de drones à usage militaire.

Le colonel Andriy Lebedenko sera chef d'état-major adjoint chargé des systèmes de combat et de l'innovation technologique. Sont également promus : les généraux de brigade Volodymyr Horbatiouk (opérations et administration), Oleksiy Chevtchenko (logistique), et Mykhaïlo Drapaty (entraînement).

Le général Oleksandr Syrskyi, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été nommé jeudi commandant en chef des 800.000 militaires ukrainiens. ((Rédigé par Elaine Monaghan à Washington)