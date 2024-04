Les passagers des compagnies aériennes dans certaines régions du Royaume-Uni et de l'Irlande ont dû faire face à des perturbations dans les aéroports samedi en raison de l'annulation de vols, alors qu'une tempête a balayé les deux pays et provoqué des pannes d'électricité dans des milliers d'habitations irlandaises.

Les perturbations causées par la tempête Kathleen, nommée par le service météorologique irlandais et 11e tempête nommée de la saison 2023-24, ont affecté les vols dans les aéroports d'Irlande et du Royaume-Uni, notamment à l'aéroport de Manchester et à l'aéroport de Belfast City.

L'aéroport de Dublin a indiqué qu'il était conseillé aux voyageurs devant prendre l'avion de consulter leur compagnie aérienne pour obtenir des informations actualisées sur leur voyage, les conditions météorologiques ayant entraîné des annulations et des déviations de vols dans d'autres aéroports.

EasyJet a déclaré qu'en raison de l'impact de la tempête, certains vols à destination et en provenance de l'île de Man et de Belfast International n'ont pas pu être assurés samedi.

"Nous faisons tout notre possible pour minimiser l'impact des perturbations météorologiques", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué transmis à Reuters.

EasyJet a déclaré qu'elle offrait à ses clients dont les vols ont été annulés la possibilité d'être transférés sur un autre vol ou d'être remboursés, ainsi que l'hébergement à l'hôtel et les repas.

En Écosse, les services ferroviaires et de ferry ont également été affectés et perturbés par la tempête Kathleen, les services ferroviaires écossais ayant mis en place des restrictions de vitesse temporaires plus tôt dans la journée.

Les vents violents associés à la tempête ont également provoqué un certain nombre de coupures de courant dans tout le pays, avec environ 34 000 foyers, fermes et entreprises touchés, a déclaré le fournisseur d'électricité irlandais ESB Networks.

"Les équipes d'ESB Networks sont mobilisées dans les zones touchées et répondent aux coupures de courant là où elles peuvent le faire en toute sécurité", a déclaré la société dans une mise à jour à l'heure du déjeuner samedi.