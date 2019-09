Volte-face de Londres sur la liberté de circulation des citoyens européens

LONDRES, 4 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a renoncé mercredi à mettre fin à la liberté de circulation dont jouissaient les ressortissants européens dans la foulée d'un Brexit sans accord et va rétablir un dispositif qui leur accordait des autorisations de séjour d'une durée de trois ans.

Londres a annoncé au mois d'août que les ressortissants européens vivant en Grande-Bretagne perdraient automatiquement, et beaucoup plus rapidement que prévu, leur droit à vivre et travailler au Royaume-Uni si ce dernier quittait l'Union sans trouver d'accord avec Bruxelles.

Le gouvernement a toutefois décidé de faire machine arrière de peur de voir cette mesure contestée en justice par nombre des millions d'Européens vivant sur le sol britannique.

Il propose désormais un titre de séjour valable trois ans à tous les Européens qui entreront sur le territoire entre la date du Brexit, le 31 octobre si Boris Johnson mène ses projets à bien, et la fin 2020. (Andrew MacAskill, Nicolas Delame pour le service français)