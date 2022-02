Volumes en hausse dans les ports suisses sur le Rhin en 2021

Zurich (awp) - Le volume des marchandises ayant transité par les ports suisses sur le Rhin ont à nouveau progressé l'an dernier, après le fort recul dû à la crise du coronavirus en 2020. Le faible niveau du Rhin en fin d'année a toutefois un peu freiné la croissance.

Le volume des marchandises a augmenté de 5,5% à 5,4 millions de tonnes par rapport à 2020. En 2019, avant la pandémie, le volume avait encore atteint 6 millions de tonnes. Presque tous les segments de marchandises ont enregistré une progression l'an dernier, a indiqué jeudi la société des ports suisses sur le Rhin.

Fortement dépendants des produits pétroliers, les ports de Muttenz-Auhafen (+13,6%) et Birsfelden (+2,25%) ont enregistré une progression. Cela a aussi été le cas pour celui de Petit-Huningue (Kleinhüningen) (+2,7%). Le trafic à l'importation a augmenté de 4,8% sur un an dans les trois ports et celui des exportations de 9,0%.

