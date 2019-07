Voluntis : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO Corporate Finance

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Voluntis (Paris:VTX) à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 48 562 titres

Solde en espèces : 8 782,01 euros

Sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2019 ont été exécutés :

437 transactions à l'achat

233 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

37 563 titres et 131 638,86 euros à l'achat

12 029 titres et 49 774,09 euros à la vente.

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 23 028 titres

Solde en espèces : 90 646,66 euros

et lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 0 titres

Solde en espèces : 300 000 euros.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie telles que AbbVie, AstraZeneca, Roche, Sanofi et Onduo. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http : //www.voluntis.com

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.

