Voluntis : H1 Financial Report

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUIN 2019 Société anonyme au capital de 760 107,60 euros Siège social : 58, avenue de Wagram- 75017 Paris 439 685 850 RCS Paris.

SEMESTRIELLE _____________________________________________________________ 33 ATTESTATION PERSONNE RESPONSABLE ____________________________________ 35 Responsable du Rapport Financier Semestriel _________________________________ 35 Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel _____________________ 35 2 1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE Dans le présent rapport semestriel d'activité, les termes « Voluntis S.A.» et la « Société» visent la société anonyme de droit français tête de groupe Voluntis, dont le siège social est situé au 58, avenue de Wagram, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 439 685 850 R.C.S. Paris. Les mentions « Voluntis» et le « Groupe» doivent être comprises comme des références à Voluntis S.A. et à son unique filiale américaine comprise dans le périmètre la consolidation, Voluntis Inc. 1.1 Présentation résumée de Voluntis Voluntis développe et commercialise des logiciels thérapeutiques, conçus pour accompagner les patients atteints de maladies chroniques et ainsi améliorer les résultats de leurs traitements, ciblant plus particulièrement le diabète et l'oncologie. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent des recommandations personnalisées au patient et son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires, de surveiller des symptômes ou d'automatiser l'analyse distance des résultats du patient. Ces recommandations immédiates sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés s'appuyant sur des fondements scientifiques solides et renforcés par de multiples règles de sécurité. Véritables compagnons thérapeutiques, les solutions de Voluntis augmentent l'efficacité des traitements et permettent de déployer la télémédecine, qui renforce la collaboration entre le patient et son équipe soignante. Solutions de santé de nouvelle génération, les logiciels thérapeutiques de Voluntis n'en demeurent pas moins des produits de santé. A ce titre, ils font l'objet d'évaluation clinique, sont soumis à des homologations réglementaires (ex : marquage CE en France, homologation FDA aux Etats-Unis d'Amérique…), nécessitent une prescription médicale et sont susceptibles d'être remboursés par les organismes payeurs. Ces solutions concourent à la transformation numérique de la santé et apportent une réponse au besoin d'optimisation de l'efficacité médico-économique des traitements médicamenteux. Elles s'inscrivent dans le secteur des thérapies digitales (« digital therapeutics»). Le semestre écoulé a vue des avancées majeures dans les deux domaines stratégiques prioritaires du Groupe, marquées dans le diabète par la poursuite de la commercialisation des produits en France et aux Etats-Unis et en oncologie par la mise en œuvre des engagements signés et par des investissements plus importants dans une solution multi-cancers de gestion des symptômes. Le segment des thérapies digitales est très dynamique, tant en termes d'homologation de solutions innovantes qu'en termes d'alliances et de partenariats. 1.2 Principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté durant les six mois restants de l'exercice 2019 sont identiques à ceux présentés au chapitre 4 « Facteurs de risques» du document de référence de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 avril 2019 sous le numéro R. 19-013 (le « Document de référence»). Le Document de Référence est disponible sur les sites Internet de la Société (www.voluntis.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société sis 58, avenue de Wagram, 75017 Paris, France. 3 1.3 Faits marquants du premier semestre 2019 1.3.1 Développement commercial et activité Renforcement de l'organisation aux Etats-Unis Au cours de ces derniers mois, Voluntis a significativement renforcé son organisation et ses compétences de façon à distribuer directement ses thérapies digitales auprès des fournisseurs de soins et des organismes payeurs, en particulier aux Etats-Unis. Notamment, ce premier semestre a vu le recrutement de Berkley Nelson au poste de Chief Growth Officer. Il dirige les activités commerciales de Voluntis afin de développer de nouveaux partenariats avec les organismes payeurs et les fournisseurs de soins en Amérique du Nord. Poursuite des avancées dans le diabète Insulia voit ses premiers résultats des patients en vie réelle confirmer des taux d'usage et d'adhérence positifs. De plus, les observations qualitatives des patients ont montré un niveau élevé de satisfaction. Activité dans l'oncologie La plateforme Theraxium oncologie et les expertises de Voluntis sont de plus en plus reconnues par les entreprises pharmaceutiques et la société travaille activement à l'établissement de nouveaux partenariats. 1.3.2 Développements produits et Recherche & Développement Le Groupe a poursuivi ses investissements sur ces deux axes thérapeutiques principaux en : Diabète Comme annoncé, le Groupe a poursuivi l'enrichissement fonctionnel de son produit Insulia, accompagné d'avancées réglementaires. Ainsi, Voluntis a obtenu le marquage CE pour la nouvelle version d'Insulia qui intègre l'insuline de type NPH. Cette version est en cours de revue par la FDA aux Etats-Unis, où le coût croissant de l'insuline est devenu un important problème de santé publique. Oncologie Dans ce domaine, Voluntis a finalisé les développements d'Oleena™, sa solution multicancer de gestion des symptômes, pour laquelle elle a obtenu l'autorisation de commercialisation aux Etats- Unis en juillet 2019. Le Groupe réaffirme son ambition d'un lancement de son produit au second semestre 2019. 1.3.3 Financement Au titre d'un Venture Loan Agreement et d'un Bond Issue Agreement conclus le 11 avril 2018 entre la Société et Kreos Capital V (UK) Ltd (« Kreos »), cette dernière avait souscrit le 1er mai 2018 des obligations émises par la Société pour montant nominal total de 4,0 M€. 4 Le 10 avril 2019, Kreos a souscrit et versé deux tranches additionnelles d'un montant de 1,5 M€ chacune, sur la demande du Groupe, portant à 7M€ le montant total emprunté à Kreos à la fin du semestre. Kreos Capital V (Expert Fund) L.P. peut désormais exercer la totalité des 70.000 bons de souscription d'actions (dits BSA2018-Kreos), attribués par la Société en parallèle des obligations. A fin juin 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 14,2 M€. 1.3.4 Gouvernance Le conseil d'administration est composé à la date du présent rapport des personnes suivantes : Eric Elliott, président du conseil d'administration,

Pierre Leurent, administrateur,

Bpifrance Participations, administrateur représenté par Laurent Higueret,

LBO France Gestion, administrateur représenté par Franck Noiret,

Nicolas Cartier, administrateur indépendant,

Viviane Monges, administrateur indépendant,

Jan Berger, administrateur indépendant,

Roberta Herman, administrateur indépendant, L'assemblée générale des actionnaires réunie le 24 mai 2019 a ratifié la nomination de Mme Roberta Herman, en qualité d'administrateur. Il est précisé qu'elle remplit les critères d'indépendance défini par le Code de gouvernement d'entreprise tel qu'il a été publié en septembre 2016 par MiddleNext. La Société a reçu pendant le premier semestre 2019 la démission des deux censeurs Qualcomm et Vesalius Biocapital. La direction générale de la Société est constituée de Pierre Leurent, directeur général, auquel sont associés deux directeurs généraux délégués, MM. Romain Marmot et Alexandre Capet. 1.4 Examen de la situation financière et du résultat des opérations au 30 juin 2019 Le chiffre d'affaires du Groupe, pour le premier semestre 2019, s'établit à 2,0 M€, par rapport à 2,2 M€ constaté au premier semestre 2018, les deux périodes rapportées selon IFRS 15. La perte opérationnelle du Groupe à fin juin 2019, de 8,0 M€, pour une perte opérationnelle de 7,9 M€ constatée lors du premier semestre 2018, traduit la légère diminution du chiffre d'affaires entre les deux années, l'augmentation modérée des charges opérationnelles de 2% sur un an et des produits et charges opérationnels non courant à hauteur de 0,3 M€. 1.4.1 Principes et présentation de l'information financière 5 La présente section 1.4 présente certains éléments des résultats financiers du Groupe établis conformément au référentiel International Financial Reporting Standards(« IFRS») pour le premier semestre 2019. Ce résumé et les explications plus détaillées qui les accompagnent, doivent être lus conjointement avec les comptes semestriels consolidés résumés et leurs annexes, présentés au chapitre 2 du présent rapport financier semestriel. Lorsque des éléments d'information sont exprimés ci-après « à taux de change constants », les résultats de l'exercice précédent sont tout d'abord recalculés sur la base des taux de change moyens de l'exercice le plus récent, puis comparés aux résultats de l'exercice le plus récent. Tous les éléments d'information à taux de change constants sont fournis sur une base estimée. En raison de la nature des activités du Groupe, le chiffre d'affaires semestriel de la Société peut évoluer de façon importante et cette situation engendre également une variation significative du résultat net semestriel correspondant. Depuis le 1er janvier 2019, Voluntis applique la nouvelle norme comptable IFRS 16 sur les contrats de location en recourant à la méthode de transition rétrospective simplifiée. Selon cette méthode, l'effet de la transition est comptabilisé en capitaux propres au moment de la première application et les périodes comparatives ne sont pas retraitées. Voir la Note 1.2 aux Comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019 pour une description des principes comptables. Toutes les données IFRS sont présentées en conformité avec la norme IFRS 15 en ce qui concerne les premiers semestres 2018 et 2019, et en conformité avec la norme IFRS16 en ce qui concerne le premier semestre 2019. 1.4.2 Chiffre d'affaires Le Groupe applique la norme de reconnaissance du revenu - IFRS 15 - depuis le 1erjanvier 2018. La répartition du chiffre d'affaires par aire thérapeutique se présente de la façon suivante : Semestre clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 variation (IFRS 15) (IFRS 15) Diabète 537 643 -106 Oncologie 1 068 1 132 -64 Autres 436 465 -29 Total Chiffre d'affaires 2 041 2 240 - 199 La variation du chiffre d'affaires de 199 K€ s'explique principalement par les éléments suivants : La fin du contrat avec Roche Pharma a entraîné une accélération de la reconnaissance du revenu préalablement étalé en vertu de la norme IFRS 15, qui explique la croissance du revenu de développement et d'intégration en Oncologie entre les deux périodes à hauteur de 480 K€. Ce mouvement est compensé par la réduction du chiffre d'affaires associé à la prestation de support d'essais cliniques en Oncologie, qui affecte le revenu de cette ligne de produit à hauteur de 400 K€. 6 Les redevances d'usage ou de royalties provenant des solutions dédiées au support au traitement du Diabètes (Diabeo et Insulia) contribuent encore de manière marginale au revenu du premier semestre de la ligne de produit Diabète, qui ne compense pas la baisse attendue de revenu consécutive à la fin de l'étude Télésage en France. 1.4.3 Résultat opérationnel Les charges opérationnelles croissent de 10,6 à 10,8 M€ entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, dont 0,2 M€ au titre des charges du personnel, traduisant l'augmentation de 11% des effectifs moyens entre les deux périodes. La nouvelle application d'IFRS 16 entraine une diminution des charges de locations dans les comptes consolidés de l'ordre de 0,3 M€ et une augmentation des dotations aux amortissements de 0,4 M€ (constatation sur la période de l'amortissement des biens constatés à l'actif en contrepartie des biens loués). Le résultat opérationnel s'établit à -8,0 M€ pour le premier semestre 2019, contre -7,9 M€ pour la même période en 2018. 1.4.4 Résultat financier En IFRS, les produits financiers et autres, nets s'élèvent -0,5 M€ au 30 juin 2019, contre -0,2 M€ au premier semestre 2018, reflétant principalement l'augmentation de la charge d'intérêts Kreos, qui s'accroit de 0,2 M€ entre les deux périodes et par la constatation d'une charge d'intérêts complémentaire liée à l'application d'IFRS 16 à compter du 1erjanvier 2019, à hauteur de 0.05 M€. Voir la Note 1.2.1 aux Comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019. 1.4.5 Résultat net et résultat net par action La perte nette semestrielle s'établit à -8,4 M€ soit un résultat par action de -1,11 euros. 7 1.4.6 Flux de trésorerie Semestres clos le En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Flux de trésorerie engendrés par l'activité (6 885) (6 708) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (546) (883) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1 860 34 350 VARIATION DE TRESORERIE (5 570) 26 759 Incidences des variations de taux de change 1 4 TRESORERIE A L'OUVERTURE 19 783 1 845 TRESORERIE A LA CLOTURE 14 214 28 608 Les flux de trésorerie liés à l'activité reflètent le résultat opérationnel avant amortissements et provisions de 7,0 M€ et l'augmentation du besoin en fonds de roulement à hauteur de 0,1 M€. Les flux d'investissement du semestre correspondent essentiellement aux dépenses de développements de logiciels immobilisées (0,5 M€). Le versement en avril 2019 des tranches B et C du prêt Kreos pour 3 M€, réduit du service de la tranche A - intérêts financiers et remboursement du nominal - pour le premier semestre explique l'essentiel des flux de trésorerie provenant des opérations de financement. 1.4.7 Effectifs Les effectifs du Groupe (hors sous-traitants) s'élèvent à 111 personnes au 30 juin 2019, contre 105 personnes au 31 décembre 2018. La poursuite de l'engagement commercial, notamment aux Etats-Unis, devrait voir la croissance nette des effectifs se poursuivre au second semestre 2019. 1.5 Evènements importants survenus depuis le 1er juillet 2019 Le Groupe a annoncé depuis le début du semestre décision FDA. Voluntis a annoncé en juillet 2019 que sa solution de gestion des symptômes et de télésuivi du patient en oncologie, dénommée Oleena™ avait été homologuée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Oleena™ est défini comme un dispositif médical de classe II, s'inscrivant sous le régime de l' « enforcement discretion »défini par la FDA Oleena™constitue une avancée unique dans la prise en charge des patients : une innovation digitale, reposant sur des algorithmes cliniques,

un dispositif personnalisé d'auto-gestion des symptômes proposant au patient des recommandations en temps réel,

d'auto-gestion des symptômes proposant au patient des recommandations en temps réel, une solution permettant la télémédecine et un accompagnement à distance des patients. La solution Oleena™s'appuie sur Theraxium Oncology, la plateforme propriétaire de Voluntis, dédiée au développement de thérapies digitales en oncologie. Premier dispositif médical logiciel de classe II 8 recevoir une autorisation de mise sur le marché par la FDA pour une utilisation dans toutes les indications en oncologie 1.6 Perspectives 2019 Le Groupe entend accentuer aux Etats-Unis l'effort commercial direct auprès des fournisseurs de soins de son offre de services centrée sur sa solution, dédiée à l'accompagnement des patients traités par Insuline. En parallèle, le Groupe poursuit le développement des partenariats de commercialisation aux Etats-Unis et en Europe. En oncologie, le Groupe poursuit sa stratégie de commercialisation de sa plateforme Theraxium Oncology, support de solutions d'accompagnement au traitement des symptômes à travers l'extension de ses partenariats de distribution avec ses clients existants et la concrétisation attendue de nouveaux accords de collaboration et de distribution. La préparation du lancement d'Oleena sur le marché Américain auprès des centres de soin complète les perspectives pour cette ligne de produits. Soutenues par des fondements solides, liés aux enjeux de la transformation numérique de la santé, les thérapies digitales constituent pour Voluntis un marché prometteur. Le Groupe est confiant sur la portée de ses développements en cours, à même de confirmer la valeur de ses thérapies digitales et la reconnaissance du potentiel de ses actifs en la matière. 1.7 Informations relatives aux parties liées Les parties liées du Groupe sont constituées d'actionnaires significatifs du Groupe et de certains de ses dirigeants. 1.7.1 Transactions conclues entre la Société et certains de ses actionnaires de référence Se référer au paragraphe 21.1.4.6 du Document de Base du 17 avril 2018 ainsi qu'à la note 5.8.3 Emprunts obligataires » aux comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos le

31 décembre 2018 figurant à la section 20.1 du Document de Base pour l'information relative au premier semestre 2018. 1.7.2 Transactions avec les organes de direction Se référer au chapitre 15 « Rémunération et avantages» du Document de Référence ainsi qu'aux notes 8.4 « Parties liées» et 8.5 « Rémunérations des dirigeants» aux comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 figurant à la section 20.1 du Document de Référence. 9 2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019 Compte de résultat consolidé Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros Note 2019 (1) 2018 Chiffre d'affaires 3.1 2 041 2 240 Autres produits 473 408 Total des produits 2 514 2 648 Achats & charges externes 3.2 (2 873) (2 926) Charges de personnel 3.3 (6 453) (6 669) Impôts & taxes (146) (102) Résultat opérationnel courant avant dotations (6 957) (7 049) Dotations nettes aux amortissements 3.5 (1 124) (856) Dotations nettes aux provisions 3.5 (210) (16) Résultat opérationnel courant (8 291) (7 921) Autres produits et charges opérationnels non courants 323 11 Résultat opérationnel (7 968) (7 910) Coût de l'endettement financier net 3.6 (461) (255) Autres produits et charges financiers (6) 82 Produit (charge) d'impôts 3.7 (4) 4 RESULTAT NET (8 438) (8 079) Résultat - Part du groupe (8 438) (8 079) Résultat - Intérêts ne donnant pas le contrôle Résultat net par action (en €) 3.8 (1,11) (1,44) (1) Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019.Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée. Autres éléments du résultat global Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 (1) 2018 Résultat net - Part du groupe (8 438) (8 079) Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat 22 (2) Ecarts actuariels sur les régimes de prestations définies 22 (2) Impôts liés Éléments pouvant être reclassés en résultat (7) (29) Activités à l'étranger - écarts de conversion (7) (29) RESULTAT GLOBAL (8 423) (8 110) Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019.Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée. 10 Etat de la situation financière consolidée Actif (en milliers d'euros) Note 30 juin 2019 (1) 31 décembre 2018 Immobilisations incorporelles nettes 4.1 1 786 1 901 Immobilisations corporelles nettes 4.2 3 760 563 Actifs financiers non courants 4.3 258 253 Autres actifs non courants 4.4 592 1 016 Actifs non courants 6 395 3 732 Clients et comptes rattachés 4.4 1 129 1 505 Autres actifs financiers courants - 91 Autres actifs courants 4.4 4 844 5 445 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.5 14 214 19 783 Actifs courants 20 187 26 823 Total actif 26 582 30 555 Passif et capitaux propres Note 30 juin 2019 (1) 31 décembre 2018 (en milliers d'euros) Capital 760 758 Primes 70 352 70 354 Réserves et autres éléments (53 601) (37 876) Résultat consolidé (8 438) (15 935) Capitaux propres - part du groupe 9 072 17 301 Intérêts ne donnant pas le contrôle Capitaux propres 4.6 9 072 17 301 Dettes financières non courantes 4.7 6 050 2 199 Provisions non courantes 191 207 Autres passifs non courants 4.8 1 991 3 213 Passifs non courants 8 231 5 618 Dettes financières courantes 4.7 2 943 1 440 Provisions courantes 137 77 Fournisseurs 4.9 1 381 2 062 Autres créditeurs 4.9 4 814 4 057 Passifs courants 9 278 7 636 Total passif et capitaux propres 26 582 30 555 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019.Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée. 11 Etat des flux de trésorerie consolidés Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros Note 2019 (1) 2018 Résultat net (8 438) (8 079) Dotations nettes aux amortissements et provisions 3.5 1 476 875 Charges et produits calculés liés aux retraitements IFRS 3.3 148 425 Autres produits et charges calculés (248) (97) Coût de l'endettement financier net 3.6 255 250 Produit d'impôt (y compris impôts différés) 3.7 4 (4) Variation nette du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (76) (83) Variation des clients et autres débiteurs 4.4 414 (1 766) Variation des créances d'impôts 661 (667) Variation des fournisseurs et autres créditeurs 4.9 (1 151) 2 349 Flux de trésorerie générés par l'activité (6 885) (6 708) OPERATION D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4.1 et 4.2 (550) (573) Acquisitions d'actifs financiers courants (136) (310) Cession d'actifs financiers non courants 140 0 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (546) (883) OPERATION DE FINANCEMENT Augmentation de capital 27 501 Emission d'emprunts 4.7 3 000 7 549 Remboursements d'emprunts 4.7 (878) (407) Intérêts financiers nets versés (262) (293) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1 860 34 350 VARIATION DE TRESORERIE (5 570) 26 759 Incidences des variations de taux de change 1 4 TRESORERIE A L'OUVERTURE 19 783 1 845 TRESORERIE A LA CLOTURE 4.5 14 214 28 608 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019.Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée. 12 Etat des variations des capitaux propres consolidés Réserves Ecarts de Résultat Capitaux Intérêts ne Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes conversion de propres - donnant de l'ensemble consolidées sur capitaux intérêts pas le l'exercice consolidé propres contrôlants contrôle Capitaux propres 480 35 752 (27 421) 87 (10 026) (1 127) (1 127) au 31 décembre 2017 Transition IFRS 15 (1 073) (1 073) (1 073) Capitaux propres au ajustés 480 35 752 (28 494) 87 (10 026) (2 200) (2 200) au 1er janvier 2018 Opérations sur capital 278 34 428 34 706 34 706 Affectation résultat 2017 (10 026) 10 026 - - Résultat net 1er semestre 2018 (8 079) (8 079) (8 079) Provision IDR 2 2 2 BSA / BSPCE 425 425 425 OC KREOS 216 216 216 Annulation des actions propres (90) (90) (90) Réserve de conversion (29) (29) (29) Capitaux propres 758 70 181 (37 966) 57 (8 079) 24 951 - 24 951 au 30 juin 2018 Opérations sur capital 173 173 173 Résultat net 2e semestre 2018 (7 856) (7 856) (7 856) Provision IDR (26) (26) (26) BSA / BSPCE 188 188 188 Annulation des actions propres (285) (285) (285) Réserve de conversion (21) (21) (21) IFRS 15 177 177 177 Capitaux propres 758 70 354 (37 913) 36 (15 935) 17 301 - 17 301 au 31 décembre 2018 Aumentation de capital par 2 (2) - - incorporation de réserves Affectation résultat 2018 (15 935) 15 935 - - Résultat net 1er semestre 2019 (8 438) (8 438) (8 438 Provision IDR 22 22 22 BSA / BSPCE 148 148 148 OC KREOS 101 101 101 Annulation des actions propres (54) (54) (54) Réserve de conversion (7) (7) (7) Capitaux propres 760 70 352 (53 631) 29 (8 438) 9 072 - 9 072 au 30 juin 2019 13 3. NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Note 1 :PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES PAR LE GROUPE ET DECLARATION DE CONFORMITE L'ensemble des données mentionné dans les documents de synthèse consolidés est exprimé en milliers d'euros, sauf indication contraire. 1.1.Conformité avec la norme IAS 34 1.1.1 Déclaration de conformité Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2019 ont été préparés conformément aux dispositions de la norme « IAS 34 Information financière intermédiaire ». Ces derniers ne comprennent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers consolidés annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Les comptes semestriels ont été arrêtés par le conseil d'administration en date du 18 Septembre 2019. 1.1.2 Jugements et estimations La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction, l'exercice du jugement, l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui ont un impact sur les montants d'actif et de passif à la clôture ainsi que sur les éléments de résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent des aléas. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables aux vues des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenus directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. L'évaluation de certains soldes du bilan ou du compte de résultat lors de la préparation des états financiers consolidés implique l'utilisation d'hypothèses, estimations ou appréciations ayant une incidence sur l'application des méthodes comptables et sur les montants déclarés des actifs, passifs, produits et charges. Ces estimations et hypothèses sont revues régulièrement. Les changements d'estimations comptables sont comptabilisés lors de la période dans laquelle ces changements interviennent. Les domaines pour lesquels les hypothèses et estimations sont significatives au regard des états financiers du Groupe incluent principalement : l'estimation de la répartition des éléments de revenu contractuels en contrepartie des obligations à la charge du Groupe dans les contrats avec les clients, de la durée de vie des produits et améliorations développés en interne, l'estimation de la faisabilité et des ressources nécessaires à l'achèvement de produits ou projets, l'évaluation des paiements fondés sur des actions et les provisions courantes et non courantes. 14 1.2.Règles et méthodes comptables Les principes comptables retenus pour l'établissement des comptes consolidés intermédiaires résumés pour la période du 1erJanvier 2019 au 30 Juin 2019 sont identiques à ceux utilisés pour la présentation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 Décembre 2018, à l'exception de l'application, pour la première fois des nouvelles normes, amendements, modifications de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne : 1.2.1.Nouveaux textes adoptés par l'Union européenne et applicables au 1erjanvier 2019 : IFRS 16 - Contrats de location. Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié la norme IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Cette norme prévoit un modèle unique de comptabilisation chez le preneur qui nécessite de reconnaitre les actifs et passifs issus de contrats de location. Selon ce modèle, est comptabilisée en charge opérationnelle, la dotation aux amortissements de l'actif, et, en charge financière, le coût de la dette envers le bailleur, alors que selon les textes en vigueur jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2018, la charge de loyer était constatée en charge opérationnelle. Le Groupe applique la norme IFRS 16 dans ses comptes consolidés à partir du 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective simplifiée. Selon cette méthode, l'effet de la première application de la norme est comptabilisé dans les capitaux propres consolidés au 1er janvier 2019 sans retraitement des périodes comparatives. Au 1er janvier 2019, le Groupe a comptabilisé un nouvel actif relatif aux droits d'utilisation des actifs loués, essentiellement ses bureaux loués en France et aux Etats-Unis et des équipements informatiques, pour un montant de 3 656 K€ et un nouveau passif, correspondant aux passifs de loyers pour un montant de 3 258 K€. Le Groupe a choisi d'utiliser les deux exemptions permises par la norme en continuant de constater une charge de loyer opérationnelle pour les contrats d'une durée inférieure à 12 mois ou ceux dont l'actif sous-jacent est de faible valeur. Pour déterminer les passifs de loyers, le Groupe a actualisé les paiements de loyers futurs en utilisant un taux d'emprunt marginal estimé pour des actifs au 1erjanvier 2019 de même nature que les actifs loués. Le taux moyen pondéré appliqué est de 3%. Les tableaux suivants résument les impacts de l'adoption d'IFRS 16 sur le bilan consolidé du Groupe au 1er janvier 2019 pour chacun des postes concernés. Les postes ou agrégats inchangés par la nouvelle norme ne sont pas présentés. 15 au 1erjanvier 2019 ACTIF (en milliers d'euros) Publié Ajustements Avec adoption d'IFRS 16 Immobilisations incorporelles nettes 1 901 1 901 Immobilisations corporelles nettes 563 3 656 4 219 Autres actifs non courants 1 269 1 269 Actifs non courants 3 732 3 656 7 389 Actifs courants 26 823 26 823 Total actif 30 555 3 656 34 212 au 1er janvier 2019 PASSIF (en milliers d'euros) Publié Ajustements Avec adoption d'IFRS 16 Dettes financières non courantes 2 199 2 199 Autres passifs non courants 3 420 3 258 6 678 Passifs non courants 5 618 3 258 8 877 Dettes financières courantes 1 440 1 440 Autres passifs courants 6 196 398 6 594 Passifs courants 7 636 398 8 034 Capitaux propres 17 301 0 17 301 Total passif et capitaux propres 30 555 3 656 34 212 Modifications des méthodes comptables relatives à IFRS 16 Conformément à la norme IFRS 16, les contrats de location sont enregistrés en immobilisations corporelles au titre d'un droit d'utilisation de l'actif loué. Ces contrats sont comptabilisés au commencement du contrat pour la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location en contrepartie d'un passif, correspondant aux passifs de loyers dus au bailleur. Ces immobilisations sont amorties de façon linéaire sur la durée du contrat de location qui correspond à la période non résiliable de chaque contrat sauf si le Groupe est raisonnablement certain d'exercer les options de renouvellement prévues contractuellement. Selon ce modèle, est comptabilisée en charge opérationnelle, la dotation aux amortissements de l'actif, et, en charge financière, le coût de la dette envers le bailleur. 16 1.3.Continuité d'exploitation date, le Groupe génère un chiffre d'affaires significativement inférieur au niveau des charges d'exploitation nécessaires aux investissements technologiques et réglementaires d'une part, associés au renforcement de son portefeuille produits et à l'effort commercial lié au lancement des produits autorisés sur le territoire américain d'autre part, investissements qui devront se poursuivre en 2019 et 2020. Dans ce contexte, le principe de continuité d'exploitation du groupe est sous tendu à la réalisation du budget sur les 12 prochains mois ou à l'obtention de financements additionnels Texte en cours de validation. Note 2 :PERIMETRE DE CONSOLIDATION 2.1 La société Voluntis Voluntis est une société anonyme à Conseil d'Administration de droit français, soumise à la réglementation applicable aux sociétés commerciales, dont le siège social est situé 58 avenue de Wagram, 75017 Paris. La société Voluntis est l'entreprise consolidante. L'unique filiale placée sous le contrôle exclusif de Voluntis est consolidée par intégration globale. La Société et sa Filiale constituent le Groupe. Les principaux actionnaires de la société au 30 juin 2019 sont : Actionnaires(en nombre d'actions) Total % Management 446 964 5,9% Bpifrance Participations 1 567 582 20,6% SHAM Innovation Santé 975 218 12.8% CM-CIC Innovation (1) 821 508 10.8% LBO France Gestion 609 839 8.0% Vesalius Biocapital II SA Sicar 544 282 7.2% Autres investisseurs financiers (<5%) 371 185 4,9% Autres actionnaires (<5%) 114 803 1,5% Flottant 2 101 133 27,6% Auto détention 48 562 0,6% Total 100% 7 601 076 CM-CIC Innovation a déclaré le 2 août 2019 avoir franchi le seuil de 5% à la baisse et ne plus détenir aucune action de la Société 17 2.2 Liste des entités consolidées Entités Adresses % de contrôle % d'intérêt % de contrôle % d'intérêt 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2018 Voluntis SA 58, avenue de Wagram, Société Mère 100% Société Mère 100% 75017 Paris Voluntis Inc. 125 Cambridge Park Drive, 100% 100% 100% 100% Cambridge MA 02140 2.3 Méthodes de consolidation Toutes les entités dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle, à savoir celles dans lesquelles il est exposé ou dispose de droits à des rendements variables résultant de son implication auprès desdites entités et qu'il dispose de la capacité d'influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces dernières, sont consolidées par intégration globale. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date où le contrôle commence jusqu'à la date où ce dernier cesse. Les états financiers du Groupe et des entités consolidées ont été préparés à la même date de clôture, le 30 juin 2019. Si nécessaire, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales afin que leurs méthodes comptables soient en conformité avec les principes comptables du Groupe. 2.4 Information sectorielle Le Groupe opère sur un seul segment opérationnel : le développement de solutions digitales thérapeutiques basées sur sa plateforme Theraxium. Les actifs, passifs et la perte opérationnelle réalisés sont principalement localisés en France. Note 3 :NOTES EXPLICATIVES AU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 3.1 Produits opérationnels Semestres clos les 30 Juin En milliers d'euros 2019 2018 Chiffre d'affaires 2 041 2 240 Subventions 473 408 Autres produits 0 0 Total Produits opérationnels 2 514 2 648 18 Le chiffre d'affaires du Groupe est composé de la vente de licences d'utilisation, de prestations de services, d'abonnements, de prestations de support et maintenance, ainsi que de montants liés à des évènements contractuels. Les subventions sont principalement constituées d'une estimation du crédit d'impôt recherche , pour la part des dépenses comptabilisée en charges pendant le semestre, évalué à 473 K€. Il devrait être relativement stable par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires reconnu par type de prestations se décompose de la manière suivante : Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 variation Paiements initiaux, redevances d'exclusivité, licences 232 228 4 perpétuelles Services de développement et intégration 1 152 777 375 Redevances Saas, royalties, maintenance & Support 656 1 234 (578) Total Chiffre d'affaires 2 041 2 240 (199) La variation du chiffre d'affaires de 199 K€ s'explique principalement par les éléments suivants : La fin du contrat avec Roche Pharma a entraîné une accélération de la reconnaissance du revenu préalablement étalé en vertu de la norme IFRS 15, qui explique la croissance du revenu de développement et d'intégration entre les deux périodes à hauteur de 316 K€. L'achèvement de deux essais cliniques avec deux clients en 2018, affecte le revenu de redevance SaaS qui diminue de 576 K€ sur entre les 1ersemestres 2018 et 2019. Les redevances d'usage ou de royalties provenant des solutions dédiées au support au traitement du Diabètes (Diabeo et Insulia) contribuent encore de manière marginale au revenu du premier semestre. Le chiffre d'affaires par secteur géographique se présente de la manière suivante : 1ersemestre 2019 En milliers d'euros Chiffre % of total d'affaires France 1 243 61% USA 336 16% Suisse 423 21% Reste du Monde 38 2% Total 2 041 100% 1ersemestre 2018 Chiffre % of total d'affaires France 953 43% USA 798 36% Suisse 447 20% Reste du Monde 41 2% Total 2 240 100% 19 Le chiffre d'affaires par aire thérapeutique se ventile de la manière suivante : Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 variation Diabète 537 643 (106) Oncologie 1 068 1 132 (64) Autres 436 465 (29) Total Chiffre d'affaires 2 041 2 240 (199) 3.2 Charges externes Les charges externes constatées aux cours de deux derniers exercices se répartissent de la façon suivante : Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 Services extérieurs (301) (472) Honoraires et personnels extérieurs (785) (418) Publicités (23) (303) Frais de déplacement et de transport (348) (304) Dépenses de télécom, internet et frais postaux (286) (396) Services bancaires (8) (10) Autres charges externes diverses (239 (14) Autres charges externes (1 689) (1 446) Autres charges d'exploitation (101) (25) Achats de sous-traitance (1 006) (1 317) Achats non stockés, matériel et fournitures (26) (20) Production immobilisée 250 354 Charges externes et autres charges d'exploitation (2 873) (2 926) 3.3 Charges de personnel Les charges de personnel, incluant les paiements fondés sur des actions (voir la Note 3.4 Paiements fondés sur des actions) sont présentées dans le tableau ci-dessous : Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 Salaires (4 670) (4 466) Charges sociales (1 837) (1 739) Paiement fondés sur des actions (148) (425) Production immobilisée 777 449 Coût d'exécution des contrats clients (574) (487) Total Charges de personnel (6 453) (6 669) Le nombre moyen de salariés s'élevait à 115 et 104 personnes, respectivement aux 1ersemestres 2019 et 2018. 20 3.4 Paiements fondés sur des actions Certains membres du personnel et mandataires sociaux, sous condition de présence dans le Groupe, reçoivent une rémunération en instruments de capitaux dont le paiement est fondé sur des actions. La Société a émis des bons de souscriptions d'actions (BSA), des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et des options de souscriptions d'action (OSA) comme suit : 3.4.1 Bon de Souscription en Action (BSA) : Prix de Nombre de bons Nombre de bons Nombre Date Nombre émis caducs ou maximum Nom souscription en circulation au d'émission au 30/06/2019 exercés au d'actions à par action 30/06/2019 30/06/2019 émettre BSA 0715 02/07/2015 8,07 € 28 284 28 284 28 284 BSA 0715 30/07/2015 11,00 € 32 683 32 683 32 683 BSA 0717 17/07/2017 11,00 € 22 500 22 500 22 500 BSAKREOS(1) 11/04/2018 11,00 € 70 000 70 000 70 000 BSA 1018 25/10/2018 14,00 € 75 600 75 600 75 600 TOTAL 229 067 0 229 067 229 067 BSA attribués à un tiers dans le cadre d'une opération de financement, ils n'entrent pas dans le champ de la norme IFRS 2, (cf. note 4.7.4). Les BSA sont convertibles en actions ordinaires de la Société à raison d'une action ordinaire par BSA. L'ensemble des plans BSA sont cessibles. Ces BSA sont des instruments financiers permettant de souscrire à un prix et une date donnée, dans une proportion fixée, à des actions ordinaires de Voluntis SA. Pour l'estimation de l'avantage fourni, la juste valeur des actions est évaluée aux dates d'attribution. 3.4.2 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprises (BSPCE) : Date Prix de Nombre émis Nombre de bons Nombre de bons Nombre maximum Nom souscription caducs ou exercés en circulation au d'actions à d'émission au 30/06/2019 par action au 30/06/2019 30/06/2019 émettre BSPCE 0614 05/06/2014 8,07 € 132 671 (8 898) 123 773 123 773 BSPCE 0615 01/06/2015 8,07 € 15 000 15 000 15 000 BSPCE 0715 30/07/2015 11,00 € 206 000 (16 000) 190 000 190 000 BSPCE 0915 30/09/2015 11,00 € 38 000 (15 000) 23 000 23 000 BSPCE 0616 13/06/2016 11,00 € 75 000 75 000 75 000 BSPCE 0616 22/06/2016 11,00 € 128 500 (24 000) 104 500 104 500 TOTAL 595 171 (63 898) 531 273 531 273 Les BSPCE sont convertibles en actions ordinaires et chaque BSPCE donne droit à une action ordinaire. L'ensemble des plans BSPCE est incessible. Une décote d'incessibilité a donc été appliquée pour la valorisation des plans émis jusqu'à fin 2014. Pour l'estimation de l'avantage fourni, la juste valeur des actions est évaluée aux dates d'attribution. 21 3.4.3 Options de Souscription d'Actions (OSA) : Nombre Nombre Nombre Prix de Nombre d'options Date d'options en maximum Nom souscription émises au caduques ou d'émission circulation au d'actions à par action 30/06/2018 exercées au 30/06/2019 émettre 30/06/2019 OSA 0717 17/07/2017 11,00 € 28 000 (28 000) OSA 0418 30/05/2018 14,00 € 36 270 36 270 36 270 OSA 0618 13/06/2018 14,00 € 5 000 5 000 5 000 OSA 0519 23/05/2019 3,77 € 12 000 12 000 12 000 TOTAL 81 270 (28 000) 53 270 53 270 Les 53 270 stocks options seront exerçables par les bénéficiaires, sous réserve du respect de la condition de présence, à raison de 25% du nombre d'options attribuées par an à compter de sa date de prise de fonction dans la société pour les options émises en 2017 et à partir de l'introduction en bourse du capital de la Société pour celles émises en 2018. Elles restent exerçables au plus tard dans les dix (10) ans à compter de la date d'attribution et donne droit à une action ordinaire par option exercée. 3.4.4 Attribution d'Actions Gratuites (AGA) : Nombre Nombre Nombre Prix Nombre d'AGA d'actions d'actions en Date maximum Nom d'attribution notifiées au définitivement cours d'attribution d'actions à par action 30/06/2019 acquises au d'acquisition émettre 30/06/2019 30/06/2019 AGA 0418 11/04/2018 0,00 € 25 418 (25 415) AGA 0519 23/05/2019 0,00 € 20 700 20 700 20 700 TOTAL 46 118 (25 415) 20 700 20 700 3.4.5 Evaluation des BSA, BSPCE et OSA Les coûts au titre des paiements fondés sur des actions sont comptabilisés en charges sur la période de service nécessaire à l'acquisition des droits par les salariés. Les BSA, BSPCE et options de souscriptions sont évalués à leur juste valeur à la date d'attribution sur la base d'un modèle mathématique couramment utilisé par les spécialistes de marchés d'options, qui repose sur des hypothèses de volatilité attendue du cours de l'action, de durée de vie attendue des options et de distribution de dividendes futurs, déterminées par la direction. 22 Bons de Souscription d'Actions Nom du plan BSA072015 BSA072015 BSA072017 BSA 1018 Date d'attribution 02/07/2015 30/07/2015 17/07/2017 25/10/2018 (Directoire ou AG) Période de vesting (année) 4 4 4 3 Date d'expiration du plan 02/07/2025 30/07/2025 17/07/2027 25/10/2028 Nombre de BSA attribués 28 284 32 683 22 500 75 600 Prix d'exercice (€) 8,07 11,00 11,00 14,00 Méthode de valorisation Black and Scholes utilisée Prix du sous-jacent (€) 7,76 7,76 11,20 7,54 Volatilité prévue 47.77% 48.39% 53.72% 45.90% Taux d'actualisation 1.31% 0.94% 0.79% 0.77% Juste valeur de l'option (€) 3,21 2,52 5,24 2,18 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprises BSPCE 062015 BSPCE 062015 BSPCE 072015 BSPCE 092015 BSPCE 062016 BSPCE 062016 Date d'attribution 01/06/2014 01/06/2015 30/07/2015 30/09/2015 13/06/2016 22/06/2016 (Directoire ou AG) Période de vesting (année) 4 4 4 4 1 4 Date d'expiration du plan 01/06/2024 01/06/2025 30/07/2025 30/09/2025 13/06/2026 22/06/2026 Nombre de BSPCE attribués 123 773 15 000 190 000 38 000 75 000 119 500 Prix d'exercice (€) 8,07 8,07 11,00 11,00 11,00 11,00 Méthode de valorisation Black and Scholes utilisée Prix du sous-jacent (€) 8,09 7,76 7,76 7,76 7,33 4,63 Volatilité prévue 49.11% 47.18% 48.39% 49.53% 49.78% 49.78% Taux d'actualisation 1.83% 0.85% 0.94% 0.90% 0.41% 0.42% Juste valeur de l'option (€) 3,59 3,13 2,52 2,59 2,30 0,93 Options de Souscription d'Actions Nom du plan OSA072017 OSA052018 OSA062018 OSA052019 Date d'attribution 17/07/2017 30/05/2018 13/06/2018 23/05/2019 (Directoire ou Conseil d'administration) Période de vesting (année) 4 Exerçable à 4 1 partir de l'IPO Date d'expiration du plan 17/07/2027 30/05/2028 13/06/2023 23/05/2029 Nombre de OSA attribués 28 000 36 270 5 000 12 000 Prix d'exercice (€) 11,00 14,00 14 ,00 3 ,77 Méthode de valorisation utilisée Black and Scholes Prix du sous-jacent (€) 11,20 14,00 12,21 3,02 Volatilité prévue 53.72% 48.86% 47.09% 48.90% Taux d'actualisation 0.79% 0.71% 0.84% 0.00% Juste valeur de l'option (€) 5,24 5,96 3,06 1,06 23 Attribution d'Actions Gratuites Nom du plan AGA042018 AGA052019 Date d'attribution 11/04/2018 23/05/2019 (Conseil d'administration) Période d'acquisition (année) 1 3 Période de conservation (année) 1 1 Nombre d'actions attribuées 25 415 20 700 Prix de souscription (€) 0,00 0,00 Méthode de valorisation utilisée Black and Scholes Prix du sous-jacent (€) 14,00 3,02 Volatilité prévue 48.76% 48.90% Taux d'actualisation 0.74% 0.00% Juste valeur de l'action gratuite (€) 14,00 3,02 Au 30 juin 2019, la charge totale comptabilisée sur le semestre au titre des plans d'incitation des dirigeants et salariés (BSPCE, BSA, Options et AGA) s'élève à 148K€, contre 425 K€ pour le semestre clos le 30 juin 2018. 3.5 Dotations aux amortissements et dépréciations Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 Dotations amortissements immobilisations (1 124) (856) Reprises amortissements immobilisations - - Total dotations nettes aux amortissements (1 124) (854) Dotations provisions sur actifs circulants (144) - Dotations provisions pour risques et charges (4) - Dotations provisions pensions (62) (19) Reprises provisions pour risques et charges - - Reprises provisions sur autres actifs circulants - - Total dotations nettes aux provisions (210) (19) Dotations nettes de reprises (1 334) (873) Le montant de la dotation aux amortissements et dépréciations liée à l'immobilisation de frais de développement s'élève à 623 K€ pour le 1ersemestre 2019 et à 732 K€ pour le 1ersemestre 2018. Une dépréciation de 144K€ des couts d'exécution des contrats activés a été constaté sur la période en raison du risque de perte à terminaison relatif à un contrat. 24 3.6 Coût de l'endettement financier Le coût de l'endettement financier est composé essentiellement de charges financières pour un montant de 424 K€ pour le 1ersemestre 2019 et de 255 K€ pour le 1ersemestre 2018. Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 Produits nets sur cessions VMP Variation de juste valeur des emprunts et emprunts obligataires Ajustement juste valeur des actifs de transaction 31 Charges d'intérêts (424) (255) Charges financières IAS19 - PIDR (36) Coût de l'endettement financier net (429) (255) 3.7 Impôt sur les sociétés Charges d'impôts Semestres clos les 30 juin En milliers d'euros 2019 2018 (Charge) Produit d'impôts exigibles (4) 4 (Charge) Produit d'impôts différés (Charge) Produit d'impôt (4) 4 3.8 Résultat net par action Semestres clos les 30 juin 2019 2018 Nombre pondéré d'actions en circulation 7 580 885 5 279 044 Nombre pondéré d'actions diluées 8 415 195 6 080 469 Résultat de base par action(1)(en €) (1,11) (1,44) Au 30 juin 2019, les instruments donnant accès au capital de façon différée sont considérés comme anti-dilutifs puisque le résultat du Groupe est une perte. Ainsi, le résultat dilué par actions est identique au résultat de base par action. 25 Note 4 :Notes explicatives à l'état consolidé de la situation financière 4.1 Immobilisations incorporelles Les acquisitions d'immobilisations incorporelles correspondent principalement à l'immobilisation des frais de développement engagés pour développer les solutions digitales dans le domaine du Diabète et pour la plateforme technologique Theraxium, répondant aux critères d'activation et ajustés du crédit d'impôt recherche correspondant. 1er Acquisition / 30 juin En milliers d'euros janvier Diminution Reclassement Augmentation 2019 2019 Concessions, brevets, licences 273 25 298 Logiciels 4 216 709 4 925 Immobilisations Incorporelles en 422 479 (709) 192 cours Valeurs brutes 4 911 504 0 0 5 415 Concessions, brevets, licences (268) (4) (272) Logiciels (2 742) (619) (3 361) Immobilisations Incorporelles en cours Amortissements (3 010) (623) 0 0 (3 633) Concessions, brevets, licences 5 21 26 Logiciels 1 475 (619) 709 1 565 Immobilisations Incorporelles en 422 479 (709) 192 cours Valeurs nettes 1 901 (119) 0 0 1 786 26 4.2 Immobilisations corporelles 1er 1ère 30 juin En milliers d'euros janvier application Augmentation Diminution 2019 2019 IFRS 16 Droit d'utilisation (1) 3 656 3 656 Construction 3 372 3 372 Equipements Data centers 284 284 Autres immobilisations corporelles 1 268 46 1 315 Immobilisations corporelles en cours Valeurs brutes 1 268 3 656 46 4 971 Droit d'utilisation (376) (376) Construction (234) (234) Equipements Data centers (142) (142) Autres immobilisations corporelles (706) (129) - (835) Immobilisations corporelles en cours - - - Amortissements (706) (376) (129) (1 211) Droit d'utilisation 3 280 3 280 Construction 3 138 3 138 Equipements Data centers 142 142 Autres immobilisations corporelles 563 (83) 480 Immobilisations corporelles en cours - Valeurs nettes 563 3 280 (83) 3 760 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019.Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée, les immobilisations recconnues au titre de cette norme ont été traité en acquisition pour un montant de 3 656

K€. 4.3 Actifs financiers non courants Les immobilisations financières sont essentiellement composées des dépôts de garantie versés au bailleur. En milliers d'euros 30 juin 201931 décembre 2018 Dépôts et cautionnements 258 252 Autres actifs financiers 258 252 27 4.4 Créances clients et autres débiteurs Les créances d'exploitation et autres débiteurs se décomposent de la manière suivante En milliers d'euros 30 juin 2019 31 décembre 2018 Actifs sur contrats non courants 781 1 016 Provisions pour dépréciation (189) 0 Autres actifs non courants 592 1 016 Créances clients 1 148 1 525 Provisions pour dépréciations (20) (20) Créances clients nettes 1 505 1 129 En milliers d'euros 30 juin 2019 31 décembre 2018 Avances et Acomptes versés 5 0 Créances sociales et fiscales 461 511 Charges Constatées d'avance 445 372 Autres créances 2 853 3 525 Actifs sur contrats courants 1 177 1 037 Provisions pour dépréciation (97) 0 Autres débiteurs 4 844 5 445 Les actifs sur contrats non courants avec les clients représentent la part à plus d'un an des coûts d'exécution des contrats, étalés selon la norme IFRS 15 pour un montant de 781 K€. La part à moins d'un an est enregistrée en actifs sur contrats courants pour un montant de 1 177 K€. Le total des coûts d'exécution des contrats activés au 30 juin 2019 s'établit donc à 1 958 K€, dont 286 K€ ont fait l'objet d'une dépréciation en absence de marge suffisante sur le contrat considéré. Le Crédit d'Impôt Recherche, évalué à 1 020 K€ pour le premier semestre 2019, est enregistré dans les autres créances au 30 juin 2019. Il s'additionne à la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche déclaré au titre de l'année 2018 qui s'élève à 1 790K€. Les créances clients sont dépréciées à hauteur de 20K€ au 30/06/2019, sans variation sur la période. La répartition des créances clients par échéance est la suivante à la fin des deux derniers exercices : non Echues depuis En milliers moins de 30 à 60 60 à 90 plus de Echues d'euros 30 jours jours jours 90 jours 30 juin 2019 1 129 450 657 8 2 11 31 décembre 2018 1 505 1 165 83 203 - 54 28 4.5 Trésorerie Détail de la trésorerie (en milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 Trésorerie 14 214 19 783 Equivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan 14 214 19 783 Concours bancaires courants Trésorerie de clôture du tableau des flux de trésorerie 14 214 19 783 4.6 Capital social Le 23 mai 2019, la Société a constaté l'acquisition définitive de 25 418 actions attribuées gratuitement en 2018. Au 30 juin 2019 le montant total des actions est de 7 601 076 actions entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,10 euros. Le capital social est donc de 760 107,60 euros Ce nombre s'entend hors Bons de Souscription d'Actions (« BSA »), Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprises (« BSPCE »), Options de Souscription d'Actions (« OSA ») et Attribution d'Actions Gratuites en cours d'acquisition (« AGA »). Le capital social est composé uniquement d'actions ordinaires. En milliers d'euros 30 juin 201931 décembre 2018 Capital au début de l'exercice 758 480 Augmentation de capital 2 277 Rachat ou annulation d'actions propres Capital social à la fin de la période 760 758 4.7 Dettes financières La répartition et la variation de l'endettement financier sur les deux exercices considérés se présentent comme suit : 29 4.7.1 Variations de l'exercice 1er 1ere Rembour- Paiement Capitalisatio Conversion / 30 En milliers d'euros janvier application Augmentation juin IFRS 16 sement intérêts n intérêts reclassement 2019 2019 Emprunts obligataires 3 387 3 000 (835) - - (43) 5 509 Emprunts bancaires 252 0 (43) - - 35 184 Dette de loyers IFRS 16 3 656 0 (356) - - - 3 301 Autres emprunts 0 - - - Emprunts 3 639 3 656 3 000 (1 233) - 0 (69) 8 993 Concours bancaires - - - - - - - courants 3 656 - 0 Dettes financières 3 639 3 000 (1 233) (69) 8 993 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la premieres fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée, les immobilisations recconnues au titre de cette norme ont été traité en accroissement de la dette pour un montant de 3 656 K€. 4.7.2 Ventilation par échéance En milliers d'euros 1erjanvier 30 juin Courant Non courant 2019 2019 Emprunts obligataires 3 387 5 509 2 195 3 305 Emprunts bancaires 252 184 184 - Dette de loyers IFRS 16 - 3 301 565 2 736 Autres emprunts - - - - Emprunts 3 639 8 993 2 942 6 041 Comptes courants de trésorerie - - - - Total dettes financières 3 639 8 993 2 942 6 041 4.7.3 Contrat de financement de type « Venture Loan » assorti d'émission de BSA Le Conseil d'Administration a autorisé, en date du 11 Avril 2018, l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 7 M€, souscrit par la société Kreos, et dont le tirage s'effectue par tranches. La durée de remboursement est de 36 mois, et le taux d'intérêt contractuel de 11%. La tranche A a été émise au 30 juin 2018 pour un montant de 4 M€.L'emprunt est associé de l'émission de 70.000 BSA (Bons de Souscription d'Actions) exerçables au prorata des tirages de la dette obligataire et attribués pour un montant de 1€ donnant accès à des actions ordinaires au prix d'exercice de 11€ par action. Aucun BSA n'était exercé au 30 juin 2018. Comptablement, ce contrat a été traité comme un engagement de financement donnant lieu à l'émission d'une OBSA (Obligation à Bons de Souscription d'Actions). Celle-ci comprend une 30 composante « dette », évaluée au coût amorti, et une composante optionnelle. Cette dernière a fait l'objet d'une comptabilisation en dette à l'origine compte tenu de la parité de conversion variable des BSA. Elle a ensuite été reclassée en capitaux propres au 30 mai 2018, date à laquelle la parité de conversion des instruments est devenue fixe. La variation de juste valeur entre la date de comptabilisation initiale et le 30 mai est enregistrée en résultat financier. La décomposition de la dette relative à l'emprunt de la tranche A est la suivante : En milliers d'euros 1ermai 30 mai 30 juin 2018 2018 2018 Dette obligataire 3 783 3 547 3 566 Composante dérivée 217 216 - Composante capitaux propres - - 216 Total de la tranche A 4 000 3 763 3 791 Les Tranches B et C d'un montant de 1,5M€ chacune ont été émises le 11 avril 2019. Elles sont associées à l'émission de 30 000 BSA complémentaires exerçables au prorata des tirages. La décomposition de la dette relative aux tranches B et C de l'emprunt se matérialise comme suit : En milliers d'euros 11 avril 30 juin 2019 2019 Dette obligataire 2 848 2 744 Composante capitaux propres 112 102 Total des tranches B et C 3 000 2 846 4.8 Autres passifs non courants Les passifs non courants sont résumés dans le tableau ci-dessous : Exercice clos Exercice clos le 30 juin le 31 décembre En milliers d'euros 2019 2018 Dettes financières non courantes 6 050 2 199 Provisions non courantes 191 207 Autres créditeurs non courants 1 991 3 213 Passifs non courants 8 231 5 618 La dette de loyer issue de la première application de la norme IFRS 16 est constatée pour sa partie non courante, dans les dettes financières non courantes pour un montant de 2 376 K€. Les provisions non courantes sont constituées pour leur totalité la Provision pour Indemnités de Départ à la Retraite. Les autres créditeurs non courants représentent pour la totalité, soit 1 991 K€, la partie non courante de produits constatés d'avance issue de l'application de la norme IFRS 15. 31 4.9 Passifs courants Les passifs courants se ventilent de la façon suivante : Semestre clos Exercice clos le 30 juin le 31 décembre En milliers d'euros 2019 2018 Dettes financières à court terme 2 943 1 440 Provisions courantes 141 77 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 381 2 062 Avances et acomptes reçus / com. 0 0 Dettes sociales 1 973 1 875 Dettes fiscales 258 381 Produits constatés d'avance 2 495 1 781 Autres dettes 87 19 Autres créditeurs 4 814 4 057 Passifs courants 9 278 7 636 La dette de loyer issue de la première application de la norme IFRS 16 est constatée pour sa partie courante, dans les dettes financières courantes pour un montant de 565 K€. Les produits constatés d'avance incluent la part courante des passifs sur contrats pour un montant de 1 803 K€, résultant de l'application d'IFRS 15. Note 5 :Autres informations 5.1 Evènements postérieurs à la clôture Voluntis a annoncé en juillet 2019 que sa solution de gestion des symptômes et de télésuivi du patient en oncologie, dénommée Oleena™ avait été homologuée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. 32 4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE RBB Business Advisors ERNST & YOUNG et Autres 133 bis, rue de l'université Tour First 75007 Paris TSA 14444 S.A. au capital de € 150.000 92037 Paris-La Défense cedex 414 202 341 R.C.S. Paris S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale de Paris régionale de Versailles Voluntis Période du 1erjanvier au 30 juin 2019 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Voluntis, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - 33 norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2.1 Nouveaux textes adoptés par l'Union européenne et applicables au 1 er janvier 2019 » de l'annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui expose les impacts de la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». 2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Paris et Paris-La Défense, le 19 septembre 2019 Les Commissaires aux Comptes RBB Business Advisors ERNST & YOUNG et Autres Jean-Baptiste Bonnefoux Franck Sebag 34 5. ATTESTATION PERSONNE RESPONSABLE 5.1 Responsable du Rapport Financier Semestriel Monsieur Pierre Leurent, Directeur Général. 5.2 Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel Paris, le 19 septembre 2019 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le premier semestre 2019 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 2 et suivantes présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » Pierre Leurent, Directeur Général 35 La Sté Voluntis SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

