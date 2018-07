Voluntis : annonce le lancement de Theraxium Oncology, une plateforme digitale innovante pour la gestion des symptômes

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX), société biotech digitale spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, annonce le lancement de sa plateforme Theraxium Oncology, un logiciel thérapeutique innovant qui confère aux patients une meilleure autonomie dans la gestion de leurs soins symptomatiques prescrits dans le cadre de traitements anticancéreux, en liaison avec leurs équipes soignantes.

Theraxium Oncology est le fruit de plus de quatre années de recherches menées par Voluntis en partenariat avec des acteurs des sciences de la vie et des instituts engagés dans la lutte contre le cancer, enrichies par les retours de nombreux patients et centres médicaux aux États-Unis. Cette plateforme innovante améliore la qualité de vie des patients en leur permettant de gérer leurs soins symptomatiques de façon plus autonome, tout en facilitant les prises de décisions et choix prioritaires des équipes soignantes grâce aux informations fournies par les patients eux-mêmes. Développée initialement dans les cancers des ovaires et du sein, cette nouvelle technologie cible les principaux types de cancers et est capable de gérer un large éventail de traitements et de mécanismes d’action.

Les soins symptomatiques, ou soins de soutien, sont une composante essentielle des traitements anticancéreux, avec une moyenne de 14 symptômes par patient, ressentis avec une fréquence pouvant osciller entre 11 % et 91 % selon les symptômes.1 Les symptômes liés aux soins sont l’une des principales causes identifiées qui conduisent les patients à ne pas suivre leur traitement de façon rigoureuse, voire à l’interrompre.2 La gravité des symptômes peut déboucher sur des hospitalisations d’urgence, une mauvaise gestion des symptômes étant à l’origine de près de 80 % des hospitalisations dans les services d’oncologie.3 La gestion des soins symptomatiques revêt par conséquent une importance cruciale sur le plan médical. Or, les équipes soignantes ne disposent que d’une information parcellaire concernant les symptômes ressentis par les patients4, en l’absence d’outils efficaces de suivi en temps réel et du fait du temps limité qui peut être consacré à chaque patient.

« Donner et recevoir des soins de soutien peut être une expérience éprouvante tant pour les patients que pour les équipes soignantes », explique Romain Marmot, Directeur des Opérations de Voluntis. « En s’appuyant sur des algorithmes, les logiciels thérapeutiques peuvent permettre aux patients de gérer leurs symptômes avec une plus grande autonomie, tout en permettant aux professionnels de santé d’intervenir au bon moment, en disposant des données pertinentes. Il en résulte une meilleure qualité de vie pour les patients et un pourcentage moindre d’interruption des traitements, avec à la clef un taux de survie amélioré. »

La technologie de Voluntis combine une application mobile, dont les données sont hébergées dans le cloud, pour les patients à un portail numérique pour les équipes soignantes. Les patients renseignent les données relatives à leurs symptômes, manuellement ou via des capteurs sans-fil, et reçoivent en retour des recommandations personnalisées correspondant à leur état de santé actuel. Grâce à des algorithmes cliniques embarqués, les patients peuvent plus facilement identifier et décrire leurs symptômes, recevoir des traitements en temps réel, mieux connaître leur maladie et communiquer avec leurs équipes soignantes à propos de leurs symptômes.

Les professionnels de santé suivent l’évolution des symptômes de leur patientèle en temps réel, à partir de leur écran, grâce à un site connecté, accessible sans aucun téléchargement. Elles ont ainsi accès à l’historique des symptômes de leurs patients, ce qui leur permet d’identifier les patients à traiter en priorité, d’intervenir pour modifier les traitements et de mieux coordonner leur action avec l’ensemble des membres de l’équipe et avec les patients. Il s’ensuit une gestion du traitement plus réactive, un engagement accru du patient et une meilleure coordination des soins pour améliorer tant la qualité des soins tout en réduisant le coût.

Pour plus d’information sur Theraxium Oncology, rendez-vous sur : http://www.voluntis.com/oncology

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

