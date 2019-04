Voluntis : annonce le recrutement de Berkley Nelson au poste de Chief Growth Officer

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, annonce aujourd’hui le recrutement de Berkley Nelson au poste de Chief Growth Officer et membre du comité de direction de Voluntis. Berkley dirigera les activités commerciales de Voluntis afin de développer de nouveaux partenariats avec les organismes payeurs et les professionnels de santé en Amérique du Nord.

Berkley a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des dispositifs et des services médicaux, ayant occupé diverses fonctions de développement et de croissance dans des entreprises telles que United Allergy Services (UAS), Medtronic, Optum (auparavant Alere Health) et Siemens Medical Solutions Diagnostics. Plus récemment, Berkley a occupé le poste de Vice-Président Business Development et Relations Payeurs à UAS. Durant cette période, il a élaboré, dirigé et mis en œuvre la stratégie payeurs et fournisseurs de soins sur l’ensemble du territoire des États-Unis. Avant de rejoindre UAS, Berkley a travaillé en tant que Vice-Président Managed care chez Medtronic, division Cardiocom, où il a développé la stratégie payeurs et dirigé les activités commerciales du segment managed care dans le domaine de l’insuffisance cardiaque. Il est titulaire d’un Bachelor of Science en Biologie avec une spécialisation en sciences de la santé, obtenu à l’Université de Brigham Young à Provo (Utah).

Pierre Leurent, Directeur général de Voluntis : « Nous sommes ravis que Berkley nous rejoigne chez Voluntis. Sa forte expertise des relations avec les payeurs et du développement commercial nous aidera à consolider rapidement nos efforts commerciaux aux Etats-Unis, tant auprès des payeurs que des fournisseurs de soins. Avec son énergie et sa vision stratégique, nous sommes convaincus que Berkley est la personne idéale pour diriger la croissance commerciale de Voluntis et faire progresser le déploiement à grande échelle de nos solutions en diabète et en oncologie. »

Berkley Nelson, Chief Growth Officer : « Je suis très heureux de rejoindre cette entreprise ambitieuse. Les thérapies digitales représentent le futur de la santé et Voluntis est à l’avant-garde de cette nouvelle industrie dynamique. L’entreprise a déjà établi de solides relations avec les payeurs, professionnels de santé, patients et entreprises pharmaceutiques. J’ai hâte de travailler avec cette équipe innovante et de mettre à profit mon expérience pour développer les activités commerciales de Voluntis aux États-Unis. »

AÌ propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie telles que AbbVie, AstraZeneca, Roche, Sanofi et Onduo. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

