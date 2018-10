Voluntis : et AstraZeneca remportent le prestigieux Prix Galien MedStartUp de la Meilleure technologie d'engagement du patient pour eCO

Regulatory News:

Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960) (Paris:VTX), société spécialisée dans les thérapies digitales, et AstraZeneca (NYSE : AZN) annoncent qu'ils ont reçu le Prix Galien – MedStartUp 2018 de la Meilleure technologie d’engagement du patient pour la solution eCO. Ce prix récompense des partenariats exceptionnels entre des entités françaises et nord-américaines pour l'amélioration des soins de santé. Il a été présenté lors d'une cérémonie à New York le 25 octobre 2018.

Pierre Leurent, Directeur général de Voluntis : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux, qui souligne la contribution importante d’eCO dans l'amélioration de la vie des patients. Ce prix témoigne aussi de la force de notre partenariat avec AstraZeneca et le National Cancer Institute américain. Nous avons été ravis de travailler ensemble sur le développement d'eCO, car chacun apporte son expertise et son engagement pour les patients. Comme on dit au Prix Galien : ‘Les acteurs gagnent des Oscars, les innovateurs gagnent le Prix Galien.’ »

eCO est une thérapie digitale développée par Voluntis, en partenariat avec AstraZeneca et National Cancer Institute, pour accompagner les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire résistant aux traitements à base de platine, et traitées conjointement par Cediranib et Olaparib dans le cadre d’étude clinique. Elle vise à aider ces femmes à gérer les symptômes parfois associés à leur traitement en collaboration avec leurs équipes de soins grâce à une application patient et un portail web destiné à l’équipe soignante. Dans une étude de faisabilité, publiée dans le Journal of Clinical Oncology (JCO®) Clinical Cancer Informatics, les réponses des patientes concernant l’utilisation de l’application eCO étaient positives et statistiquement significatives. Les patientes ont indiqué que l’utilisation d’eCO leur donnait le sentiment de participer davantage à leurs soins et d’être mieux connectées à leur équipe soignante.

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia®et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

À propos d’AstraZeneca

AstraZeneca est une sociétéì biopharmaceutique internationale centrée sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement dans trois domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et métaboliques, et les maladies respiratoires. La société développe également une activité de manière sélective dans les domaines des maladies auto-immunes, les neurosciences et l’infectiologie. AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181028005033/fr/