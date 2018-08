Voluntis : lance une nouvelle version d’Insulia, pour améliorer l’expérience utilisateur et disponible en espagnol

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Paris : VTX – code ISIN : FR 0004183960), entreprise de biotechnologie numérique spécialisée dans les thérapies digitales, annonce le lancement d’une nouvelle version d’Insulia, pour améliorer l’expérience utilisateur, et rendre l’application disponible en espagnol US.

« Depuis un an, nous travaillons en liaison étroite avec les cliniques et les personnes diabétique qui utilisent Insulia afin de comprendre comment nous pouvons mieux les aider à répondre à leurs besoins » a déclaré Ellie Strock, Vice-Présidente en charge des affaires médicales aux États-Unis de Voluntis. « L’avantage d’une thérapie digitale comme Insulia, c’est que nous pouvons tirer parti de ces retours pour l’améliorer en permanence, rendant la gestion de l’insuline toujours plus facile. »

L’ajout de la langue espagnole permettra aux assureurs et aux professionnels de santé de proposer Insulia à davantage de patients diabétiques à risque. Aux États-Unis, la prévalence du diabète au sein des populations hispaniques est 43 % plus élevée que la moyenne nationale.1 Une étude récente a montré que 52 % des Hispaniques avaient des difficultés à contrôler leur glycémie, et mis en évidence un risque plus élevé d’anomalies cardio-métaboliques que parmi les blancs non hispaniques tels que définis par CDC (Centers for Disease Control).2

Voluntis présentera cette version améliorée d’Insulia à l’occasion de la conférence de l’AADE – American Association of Diabetes Educator, au stand 451 du hall d’exposition. Les visiteurs pourront en outre y voir le poster scientifique : « Smart Phones, Smart Coaches, Smart Patients : How to Use Digital Coaching in Type 2 Diabetes Management » (#P827).

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

À propos d’Insulia®

Insulia® fournit des recommandations automatisées de dose d’insuline basale ainsi que des messages de coaching pour les patients souffrant de diabète de type 2, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre l’évolution des patients à distance. Un professionnel de santé prescrit Insulia en utilisant son portail web dédié, qui lui permet de définir les règles du plan de traitement utilisées pour ajuster la dose d’insuline basale en fonction des besoins spécifiques du patient. L’utilisateur reçoit ensuite un code d’activation pour démarrer son application personnalisée. Une fois téléchargée, l’application utilise les résultats de la glycémie et tout symptôme d’hypoglycémie pour recommander des doses en temps réel. Celles-ci sont ajustées en permanence en utilisant des algorithmes cliniques intégrés dans l’application.

Les données sont partagées automatiquement avec l’équipe soignante, afin qu’elle puisse suivre à distance les progrès du patient vers ses objectifs par le biais de notifications personnalisés. Ceci permet aux prestataires de délivrer des services de télémédecine personnalisés, une pratique de plus en plus soutenue par les organismes payeurs dans le monde. Insulia est compatible avec toutes les marques d’insuline, dont Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) et Abasaglar®.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.insulia.com

1 https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf

2 http://www.diabetes.org/newsroom/press-releases/2014/diabetes-among-hispanics-all-are-not-equal.html

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180816005448/fr/