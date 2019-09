Voluntis : publiera ses résultats semestriels 2019 le jeudi 19 septembre 2019 à 8h00

Regulatory News:

Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX – ISIN : FR0004183960) (Paris:VTX), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, fera un point sur son activité et publiera ses résultats semestriels 2019, le jeudi 19 septembre 2019 à 08h00.

À cette occasion, le management de Voluntis tiendra une conférence téléphonique en anglais, avec slideshow de présentation, à 15h30, suivie d’une séance de questions réponses en anglais et français. La conférence sera disponible en réécoute pendant une période de 90 jours aux numéros indiqués ci-après.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer l’un des numéros ci-dessous suivi du code :

France : +33 1 70 71 01 59

International : +44 20 71 94 37 59

Code : 18303259#

Pour accéder à la présentation, qui sera disponible quelques minutes avant le début de la conférence, veuillez utiliser le lien suivant : présentation

Pour réécouter la conférence :

France : +33 (0)1 70 71 01 60

International : +44 20 33 64 51 47

Code : 418874422#

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie telles que AbbVie, AstraZeneca, Roche, Sanofi et Onduo. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

