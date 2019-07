Voluntis : réaffirme sa vision d'un futur prometteur de l'entreprise

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, fait le point sur les derniers développements de ce premier semestre 2019 et reconfirme sa feuille de route.

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, déclare : « Au cours de ce semestre, nous avons poursuivi activement le déploiement de nos solutions diabète et le développement de notre solution en oncologie. La dynamique de marché de Voluntis est positive et notre portefeuille produits se consolide. La valeur stratégique de nos thérapies digitales, notamment aux Etats-Unis, s’est accrue ».

Le déploiement des solutions de Voluntis devrait bénéficier de l’évolution du cadre de remboursement des actes de télémédecine, qui se déploie progressivement depuis le début de l’année aux Etats-Unis.

Poursuite des avancées dans le diabète

Comme annoncé, le Groupe a poursuivi l’enrichissement fonctionnel de son produit Insulia, accompagné d’avancées réglementaires. Ainsi, Voluntis a obtenu le marquage CE pour la nouvelle version d'Insulia qui intègre l'insuline de type NPH. Cette version est en cours de revue par la FDA aux Etats-Unis, où le coût croissant de l'insuline est devenu un important problème de santé publique.

Insulia voit ses premiers résultats des patients en vie réelle confirmer des taux d’usage et d’adhérence positifs. De plus, les observations qualitatives des patients ont montré un niveau élevé de satisfaction.

Développement réussi dans l’oncologie

En oncologie, Voluntis a finalisé les développements de sa solution multicancer de gestion des symptômes et réaffirme son ambition d’un lancement de son produit au second semestre 2019. La plateforme Theraxium oncologie et les expertises de Voluntis sont de plus en plus reconnues par les entreprises pharmaceutiques et la société travaille activement à l’établissement de nouveaux partenariats.

Renforcement de l’organisation aux Etats-Unis

Au cours de ces derniers mois, Voluntis a significativement renforcé son organisation et ses compétences de façon à distribuer directement ses thérapies digitales auprès des fournisseurs de soins et des organismes payeurs, en particulier aux Etats-Unis. Notamment, ce premier semestre a vu le recrutement de Berkley Nelson au poste de Chief Growth Officer. Berkley dirige les activités commerciales de Voluntis afin de développer de nouveaux partenariats avec les organismes payeurs et les fournisseurs de soins en Amérique du Nord.

Perspectives porteuses

Soutenues par des fondements solides, liés aux enjeux de la transformation numérique de la santé, les thérapies digitales constituent pour Voluntis un marché prometteur. Le Groupe est confiant sur la portée de ses développements en cours, à même de confirmer la valeur de ses thérapies digitales et la reconnaissance du potentiel de ses actifs en la matière.

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie telles que AbbVie, AstraZeneca, Roche, Sanofi et Onduo. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

