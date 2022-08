Von der Leyen pour une réforme du marché européen de l'électricité début 2023

BERLIN, 29 août (Reuters) - Une réforme complète du marché européen de l'électricité doit être réalisée au début de l'année prochaine, y compris sur le plan technique, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne.

Lors d'un échange à Berlin avec le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, Ursula von der Leyen a déclaré qu'une réforme était nécessaire et que les tarifs du gaz et de l'électricité devaient être découplés. (Reportage Christian Kraemer et Riham Alkousaa, version française Laetitia Volga, édité par)