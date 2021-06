Vontobel, Julius Bär et Lombard Odier parmi les banques les mieux numérisées

Zurich (awp) - Vontobel, Julius Bär et Lombard Odier sont sur le podium des banques helvétiques privées les plus avancées en matière de numérisation, selon la dernière étude du cabinet Colombus Consulting. Celui-ci souligne toutefois les réticences généralisées du secteur à transformer les relations clients grâce aux outils numériques.

L'étude s'est déroulée au dernier trimestre 2020 et se base sur un éventail de 29 acteurs privés et plus de 50 indicateurs clés, comme le site internet des banques, leurs applications mobiles ou encore leurs marketings numériques, explique un communiqué dévoilé jeudi.

Selon Colombus Consulting, un prestataire de conseils aux entreprises, Vontobel, Julius Bär et Lombard Odier sont les trois institutions qui dominent la numérisation dans le secteur. Mais même elles, "ont généralement encore un long chemin à parcourir en termes de numérisation de leurs relations avec les clients par rapport aux banques universelles", estime le cabinet.

En général, les banques privées se contentent de traduire les activités actuelles sous forme numérique plutôt que de les réinventer, ce qui provoque une approche "timide".

Lombard Odier se démarque toutefois par une présence équilibrée sur l'ensemble des réseaux sociaux, et par une patte particulièrement verte sur Instagram. L'étude affirme qu'elle "se distingue par un contenu RSE (responsabilité sociale et environnementale NDLR) qui génère cinq fois plus d'attention que les autres dans le classement".

Julius Bär, lui, réalise une "très bonne performance" sur Facebook, dont les publications concernent principalement l'analyse financière.

Pour le cabinet d'études, conquérir des nouveaux clients passera forcément par les outils numériques dans le futur. "Le défi consistera à développer des fonctionnalités toujours plus innovantes et avancées et à créer un contenu sophistiqué et pertinent, publié régulièrement", résume-t-il.

