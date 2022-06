Vontobel : la BCE a réduit la distance qui la sépare de la Fed et de la Banque d'Angleterre 10/06/2022 | 15:27 Envoyer par e-mail :

" Avec le resserrement qu'elle a opéré jeudi, la BCE a réduit la distance qui la sépare, en termes de resserrement monétaire, des autres grandes banques centrales, telles que la Fed ou la Banque d'Angleterre, qui sont déjà au milieu d'un cycle de relèvement des taux ", explique Reto Cueni, Ph.D, Chef économiste de Vontobel.



Étant donné qu'il n'anticipe pas un assouplissement substantiel des prévisions à moyen terme concernant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires d'ici début septembre, il prévoit actuellement une double hausse des taux de la BCE en septembre après une hausse simple de 25 points de base en juillet.



Le gestionnaire d'actifs pense que la BCE reviendra à des mesures normales en matière de taux d'intérêt lors des réunions d'octobre et de décembre et qu'elle ne relèvera pas les taux d'intérêt de plus de 125 points de base au total cette année.



En effet, la croissance de la zone euro devrait s'affaiblir vers et au cours de 2023 et l'inflation reculer, à moins que de nouveaux chocs ne viennent aggraver les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ou les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Il note qu'au contraire, les marchés avaient escompté une hausse des taux de près de 140 points de base jusqu'à la réunion de la BCE.



" En revanche, une détérioration plus marquée des perspectives de croissance ou une dislocation des marchés obligataires, où les écarts de rendement entre les obligations d'État allemandes et italiennes ont à nouveau augmenté, conduiraient à une hausse des taux plus faible, voire à une pause dès septembre ", souligne Reto Cueni.





