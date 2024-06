Vontobel : les conseillers financiers s'attendent à un accroissement des activités ESG

La récente étude mondiale de Vontobel Advisor ESG Study 2024 a révélé qu'un nombre croissant de conseillers financiers (62%) intègrent l'ESG dans leurs pratiques avec les clients, contre 53% en 2021. L'offre de produits durables continue donc de gagner en importance dans l'espace de conseil, malgré les vents contraires et le contrecoup politique que l'investissement durable a connu au cours des deux dernières années.



L'étude évalue les points de vue de 300 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine dans 15 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie-Pacifique, afin de comprendre leurs points de vue sur les différents aspects et défis de l'investissement ESG.



À la question : "quel pourcentage de leur portefeuille d'affaires est investi dans l'ESG ?", 54% des conseillers au niveau mondial ont répondu que moins de 10% de leur portefeuille y est actuellement investi. Les conseillers européens sont les plus enclins à avoir un volume d'affaires plus important dans ce domaine, 24% d'entre eux investissant au moins un quart de leur portefeuille dans l'ESG, contre 16% dans la région APAC et 11% sur les Amériques.



Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir, l'ESG continuant à gagner du terrain dans toutes les régions étudiées. Les conseillers des trois régions s'attendent à ce que le domaine continue sa pleine croissance au cours des trois prochaines années, plus de 63% d'entre eux prévoyant d'y avoir investi 10% ou plus de leurs portefeuilles à la fin de cette période.



Cette dynamique n'est toutefois pas une tendance universelle. Pour les conseillers qui ont des allocations ESG limitées, voire inexistantes, la raison la plus souvent invoquée (80%) est que l'ESG n'est qu'un effet de mode.



Vontobel note que les préoccupations antérieures sur l'impact que l'ESG pourrait avoir sur les rendements financiers semblent s'être estompées sur tous les marchés. La plupart des conseillers estiment désormais que l'investissement ESG a un impact neutre ou positif sur la performance des investissements, 65% d'entre eux estimant qu'il ne nuit pas du tout à la performance. C'est en Europe que cette opinion est la plus répandue, 76% des conseillers estimant que l'impact est neutre ou positif.