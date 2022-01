Vortex International nomme Sylvain Dugas au poste de Chef d'exploitation

MONTRÉAL, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Structures Aquatiques International (www.vortex-intl.com), fabricant et chef de file mondial dans le domaine des jeux aquatiques, a nommé Sylvain Dugas au poste de Chef d'exploitation.



Dans ce poste nouvellement créé, M. Dugas sera responsable des activités de l'entreprise en mettant l'accent sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et de la capacité organisationnelle alors que Vortex poursuit sa croissance. Il relèvera de Stephen Hamelin, président et PDG de l'entreprise.

M. Dugas apporte plus de deux décennies d'expérience opérationnelle, notamment dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement, de la production, de la planification, de l'achat, de l'ingénierie de fabrication, de la qualité, de l’entretien et des services logistiques. Il a été auparavant vice-président de l’exploitation au Canada pour dormakaba et vice-président de l'excellence opérationnelle chez Pharmascience, la plus grande société pharmaceutique du Canada.

« Grâce à ses expériences au sein d’un vaste éventail d'industries, Sylvain apporte les meilleures pratiques en matière de fabrication et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des pratiques qui vont au-delà de notre perspective interne. Nous sommes ravis de pouvoir profiter de ses connaissances et de son approche qui contribueront à la croissance de Vortex », a déclaré M. Hamelin.

« Pour une entreprise qui en est à sa troisième décennie, Vortex continue d'innover avec son offre à la pointe de l'industrie. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé en tant qu'agent de changement pour améliorer le rendement en me basant sur les meilleures pratiques en matière d'amélioration continue et de gestion des ressources humaines. En même temps, je me considère comme un leader axé sur les personnes, car la mobilisation des employés est un élément important pour améliorer le rendement de l'entreprise », affirme M. Dugas.

Après avoir obtenu un baccalauréat en génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal, M. Dugas a fait un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Il est également membre du conseil d'administration de la Rencontre Théâtre Ados à Laval, au Québec.

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la manière dont les enfants et les familles jouent ensemble dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les centres de villégiature aux quatre coins du globe. Avec plus de 8 000 installations réparties dans 50 pays et sur cinq continents, notre approche novatrice des jeux aquatiques a aidé les communautés et les entreprises à prospérer, laissant sa marque bien après que les familles sont hors de l’eau.

