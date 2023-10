Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter lundi pour approuver le déploiement de policiers étrangers en Haïti et autoriser l'usage de la force pour aider le pays des Caraïbes à lutter contre les gangs violents qui ont largement envahi la capitale Port-au-Prince.

Il y a près d'un an, Haïti a demandé l'aide de la communauté internationale. Le mois dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux 15 membres du Conseil qu'un "usage robuste de la force" par un déploiement multinational de policiers et l'utilisation de moyens militaires étaient nécessaires pour rétablir l'ordre public en Haïti et désarmer les gangs.

On ne sait pas encore comment la Chine et la Russie, qui disposent d'un droit de veto aux côtés des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, voteront sur la résolution rédigée par les États-Unis. Les diplomates ont déclaré qu'ils se méfiaient de l'autorisation d'un recours généralisé à la force et qu'ils souhaitaient étendre l'embargo sur les armes décrété par l'ONU à tous les gangs.

Les autorités haïtiennes ont déclaré que le pays ne fabriquait pas d'armes et que les armes utilisées par les gangs étaient principalement importées des États-Unis. Le bureau américain des armes à feu de l'ATF a constaté que quatre armes criminelles sur cinq retrouvées et tracées dans les Caraïbes provenaient des États-Unis.

La Chine a proposé des amendements, dont Reuters a pris connaissance, qui prévoient notamment d'imposer un embargo sur les armes à "tous les acteurs non étatiques en Haïti" et de stipuler que l'autorisation des Nations unies ne s'appliquerait qu'aux pays ayant notifié par écrit au Conseil de sécurité la participation d'Haïti à la mission de sécurité.

Pour être adoptée, une résolution du Conseil de sécurité doit recueillir neuf votes favorables et aucun veto.

La réponse à la demande d'aide d'Haïti a été retardée en raison de la difficulté à trouver un pays disposé à diriger une mission d'assistance à la sécurité. En juillet, le Kenya s'est engagé à fournir 1 000 policiers. Les Bahamas se sont ensuite engagés à envoyer 150 personnes, tandis que la Jamaïque et Antigua-et-Barbuda sont également prêtes à apporter leur aide.

M. Guterres a exhorté les pays, en particulier ceux des Amériques, à "continuer à tirer parti de ce nouvel élan".

Les pays ont été prudents dans leur soutien à l'administration non élue du Premier ministre Ariel Henry, qui a déclaré que des élections équitables ne pouvaient pas être organisées dans le contexte d'insécurité actuel. Haïti n'a plus de représentants élus depuis janvier.

La mission d'assistance à la sécurité, bien qu'approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies, ne serait pas une opération des Nations unies.

Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont été déployées en Haïti en 2004 après qu'une rébellion ait conduit à l'éviction et à l'exil du président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Les troupes de maintien de la paix ont quitté le pays en 2017 et ont été remplacées par la police de l'ONU, qui a quitté le pays en 2019.

Les Haïtiens se méfient de la présence armée de l'ONU. Le pays des Caraïbes était épargné par le choléra jusqu'en 2010, lorsque des soldats de la paix de l'ONU ont déversé des eaux usées infectées dans une rivière. Plus de 9 000 personnes sont mortes de la maladie et quelque 800 000 sont tombées malades.