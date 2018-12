Vote différé dans trois districts de l'opposition en RDC

KINSHASA, 26 décembre (Reuters) - L'élection présidentielle en République démocratique du Congo sera reportée au mois de mars dans trois villes considérées comme favorables à l'opposition, ont annoncé les autorités, et les résultats dans ces villes ne seront pas pris en compte pour le scrutin de dimanche.

Les villes concernées sont Beni et Butembo, dans l'est du pays, confrontées à une épidémie d'Ebola depuis août, et Yumbi, dans l'ouest, où plus de 100 personnes ont été tuées dans des violences ethniques la semaine dernière. Le report s'applique également aux zones rurales situées aux abords de Beni.

Le scrutin présidentiel, déjà différé de sept jours, aura bien lieu dimanche, a indiqué la Commission électorale (CENI) dans un communiqué.

Les résultats définitifs de l'élection présidentielle seront annoncés le 15 janvier et le nouveau président sera investi trois jours plus tard.

Pour expliquer le report, la CENI a évoqué "la persistance de l'épidémie d'Ebola qui continue de frapper dangereusement les circonscriptions électorales de Beni, la ville de Beni et la ville de Butembo (...) ainsi que la menace terroriste qui persiste dans la région".

Beni et Butembo sont considérés comme des bastions de l'opposition au président sortant Joseph Kabila, qui a apporté son soutien à la candidature de son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary.

Le principal candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a mis la CENI en garde dans un tweet mercredi contre toute tentative visant à suspendre le vote à Beni et à Butembo. Martin Fayulu a qualifié la question d'Ebola de "prétexte (...) fallacieux".

Les élections, qui devaient initialement avoir lieu en 2016, ont été reportées à plusieurs reprises, ce qui a déclenché des violences au cours desquelles les forces de sécurité ont tué des dizaines de personnes. (Giulia Paravicini; Danielle Rouquié pour le service français)