Vote jeudi à la Chambre sur la suite de la procédure d'impeachment visant Trump

WASHINGTON, 28 octobre (Reuters) - La Chambre américaine des représentants votera ce jeudi sur la suite de la procédure de destitution lancée contre Donald Trump en dépit du refus d'officiels en exercice ou passés par la Maison blanche de coopérer avec l'enquête.

Le président américain et les républicains affirment depuis des semaines que l'enquête ouverte par les démocrates est illégitime parce qu'elle n'a pas autorisée par un vote en séance plénière de la Chambre.

Si la motion mise aux voix jeudi est adoptée, les démocrates devraient vraisemblablement expliquer que cet argument est neutralisé.

Dans une lettre aux élus démocrates de la Chambre, qui contrôlent la majorité, la présidente de l'assemblée, Nancy Pelosi, souligne que cette résolution soutiendra l'enquête en cours et détaillera les prochaines auditions.

Plus tôt dans la journée, Charles Kupperman, ancien adjoint de l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton, avait fait faux bond aux trois commissions qui mènent la phase actuelle de la procédure.

"Il ne s'est pas présenté. C'est profondément regrettable" a commenté Adam Schiff, président démocrate de la commission du Renseignement.

Les démocrates estiment que Trump est passible d'une destitution pour avoir demandé à un dirigeant étranger, le président ukrainien Volodimir Zelenski, que l'Ukraine enquête sur Joe Biden, ex-vice-président de Barack Obama et candidat à l'investiture démocrate qu'il pourrait donc affronter lors de l'élection présidentielle de novembre 2020.

La procédure a été formellement lancée le 24 septembre par Nancy Pelosi.

Si la Chambre vote sa mise en accusation ("impeachment") - la majorité simple suffit pour cela -, un procès de déroulera alors au Sénat, où les républicains sont majoritaires et où une éventuelle décision de culpabilité devrait être votée à la majorité qualifiée des deux tiers.

Pour que la procédure aboutisse, il faudrait donc qu'au moins 20 des 53 sénateurs républicains votent la destitution de Trump en plus de la totalité des 45 élus démocrates et des deux indépendants.

Trump assure pour sa part que la procédure galvanise sa base et l'aidera à décrocher un second mandat dans un an. (Patricia Zengerle Henri-Pierre André pour le service français)