Votre voiture connaît votre poids : déclaration de l'AIA Canada sur la Charte numérique du Canada

OTTAWA, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada exhorte tous les partis de la Chambre des communes à travailler ensemble pour que le projet de loi C-11 soit adoptée en deuxième lecture et référré au comité au cours de la présente session parlementaire.



« Nous sommes encouragés par l’accord conclu par les leaders des partis fédéraux à la Chambre des communes pour que le projet de loi C-11 soit présenté en deuxième lecture et débattu », a déclaré Jean-François Champagne, président de l’AIA Canada. « La Charte numérique décrite dans le projet de loi concrétisera d’importants principes de portabilité des données et de règles du jeu équitables qui devraient garantir le choix des consommateurs en matière de réparation de véhicules. »

En 2018, 32 des 44 constructeurs automobiles ont installé des systèmes télématiques dans leur parc de véhicules. D’ici 2030, on estime que tous les nouveaux véhicules seront équipés de systèmes télématiques des constructeurs automobiles.

« Votre voiture connaît votre poids », a ajouté M. Champagne. « Les données sur les véhicules sont exhaustives, et pour l’instant, elles appartiennent aux constructeurs automobiles. Nous nous efforçons d’inciter le gouvernement fédéral à confirmer que les données des véhicules sont des données personnelles et que les consommateurs auront la liberté de choisir où leur véhicule sera entretenu et réparé dans les années à venir. »

Depuis la fin de l’année 2020, plus de 22 000 personnes ont signé une pétition sur Change.org pour soutenir la campagne Your Car. Your Data. Your Choice.™. Cette campagne est une initiative de sensibilisation qui fait participer les propriétaires de véhicules, les décideurs politiques et d’autres parties prenantes aux questions liées aux données sur les véhicules, notamment à leur nature, à leur importance et à leurs implications au niveau du choix des consommateurs.

À propos de l’Association des industries de l’automobile du Canada

L’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada est l’association sectorielle nationale qui regroupe l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de services du marché secondaire de l’automobile. La mission de l’AIA consiste à promouvoir, à former et à représenter nos membres quant à tous les aspects touchant la croissance et la prospérité de l’industrie. Pour plus de renseignements, visitez www.aiacanada.com et suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

À propos de Your Car. Your Data. Your Choice.™

Your Car. Your Data. Your Choice.™ est une initiative de sensibilisation et de défense de l’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada, de l’Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) et de l’Auto Care Association créée pour sensibiliser le public aux données générées par les véhicules - ce qu’elles sont, pourquoi les consommateurs devraient être au courant de leur existence et leurs implications inattendues sur le choix des consommateurs.

