Vous avez du jeu ? Les constructeurs automobiles présentent leurs options de divertissement embarqué au CES

Les constructeurs automobiles, de Sony Honda à Hyundai, présentent cette semaine au salon technologique CES 2023 des moyens de remodeler l'expérience du divertissement en voiture, notamment en proposant des jeux vidéo pendant les trajets. Ils se positionnent pour profiter du temps que les gens passent dans leur voiture comme une source de revenus récurrents potentiellement lucratifs.

"C'est un domaine qui peut être déployé très rapidement", a déclaré à Reuters au CES Dirk Hilgenberg, responsable de l'unité logicielle CARIAD de Volkswagen AG. "Vous pourriez simplement héberger l'application d'un tiers pour un service de streaming, ou générer des plateformes communes. Vous garantissez certains volumes, vous garantissez certains revenus."

Alors que les autoradios sont un élément de divertissement de base dans les véhicules depuis des décennies, les véhicules Tesla ont réinitialisé les attentes des consommateurs avec la possibilité de regarder des services de streaming vidéo populaires, tels que Netflix, YouTube et Hulu, pendant que le véhicule est garé et en charge.

En décembre, Tesla a publié une "mise à jour de vacances" de son logiciel pour ajouter l'accès à 1 000 jeux PC via la plateforme Steam.

D'autres constructeurs automobiles lui ont emboîté le pas. En octobre, BMW a annoncé un partenariat avec AirConsole pour introduire des jeux occasionnels dans ses véhicules. L'année dernière, Stellantis a annoncé son intention d'ajouter la Fire TV for Auto d'Amazon.com Inc. à ses nouveaux SUV Wagoneer et Grand Wagoneer.

À Las Vegas, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Co a déclaré qu'il utiliserait la technologie développée par Nvidia Corp, une société dont les puces alimentent les jeux sur PC, pour diffuser des jeux en continu dans les voitures.

Le service de jeux en nuage de Nvidia, connu sous le nom de GeForce Now, donnerait accès à plus de 1 000 titres provenant de magasins de jeux pour PC tels que Steam, ainsi qu'à des jeux gratuits tels que Fortnite. Le chinois BYD et la marque suédoise de véhicules électriques Polestar travaillent également avec Nvidia.

Le japonais Sony, fabricant de la console de jeux vidéo PlayStation, leader sur le marché, a déclaré mercredi au CES que son nouveau véhicule électrique, Afeela, serait propulsé par la même technologie 3D Unreal Engine utilisée dans les jeux vidéo.

Sony a promis des films, des jeux et de la musique "meilleurs de leur catégorie", bien qu'il ait proposé peu de détails sur le véhicule qu'il développe conjointement avec Honda Motor Co.

"Afin de réaliser une mobilité intelligente, des mises à jour logicielles continues et un calcul haute performance sont nécessaires", a déclaré Yasuhide Mizuno, directeur général de Sony Honda Mobility, lors du salon professionnel.

L'industrie automobile s'est débattue avec la question de savoir comment introduire ces nouvelles fonctionnalités en toute sécurité et limiter leur utilisation aux passagers pendant le fonctionnement du véhicule.

Tesla a fait l'objet d'une attention particulière de la part des régulateurs en 2021, suite à des rapports indiquant qu'une fonction permettait aux conducteurs de jouer à des jeux sur l'écran tactile de la voiture, semblable à une tablette. Tesla a désactivé cette fonction lorsque la voiture était en mouvement.

M. Hilgenberg a déclaré que Volkswagen développe des véhicules qui peuvent se conduire eux-mêmes sur l'autoroute ou dans les embouteillages, ce qui pourrait donner aux conducteurs et aux passagers plus de temps pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Mais ces véhicules seront dotés de systèmes de sécurité qui pourraient couper l'affichage des jeux ou des vidéos au conducteur si les conditions rendaient la conduite automatisée dangereuse, a-t-il ajouté.

Il n'en reste pas moins que ce sont des fonctionnalités que les consommateurs exigent, c'est pourquoi VW est au CES à la recherche de partenariats.

"Dans certaines régions, nous verrons des gens dire : "Vous n'avez pas ça ? Je n'achète pas", a déclaré M. Hilgenberg. "Nous verrons que le contenu ... qui est fourni par la fonctionnalité activée par logiciel sera un facteur décisif pour l'achat."