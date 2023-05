Pour la plupart des Américains, le 18 avril dernier a été l'occasion d'envoyer les formulaires fiscaux et, peut-être à contrecœur, de faire quelques chèques.

Pour d'autres, ce jour est passé comme n'importe quel autre, et ils se retrouvent aujourd'hui dans l'embarras.

Être en retard dans le paiement de ses impôts n'est pas l'idéal, mais cela arrive. En fait, plus de 19 millions d'Américains ont demandé une prolongation de délai l'année dernière, selon l'IRS.

Pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, la grande question est la suivante : que faire maintenant ?

"Ne paniquez pas", dit Anna Sergunina, présidente-directrice générale de MainStreet Financial Planning à Los Gatos, en Californie. "Prendre du retard arrive aux meilleurs d'entre nous. Il est toujours préférable de faire face à la réalité et d'agir, plutôt que de se cacher et d'éviter le problème."

Sachez qu'en retardant les choses, vous ne ferez que vous nuire. "Si vous ne déposez pas votre déclaration et que vous devez des impôts, vous finirez par devoir encore plus", explique Kay Bell, experte en fiscalité et blogueuse à Austin, au Texas (sur Twitter sous le nom de @taxtweet). "Les pénalités et les intérêts entrent en vigueur dès le lendemain et continuent de s'accumuler. La situation peut rapidement devenir catastrophique.

Voici quelques conseils de fiscalistes professionnels :

PROFITEZ DE CETTE PROLONGATION

Si vous avez eu la prévoyance de demander un temps utile, en déposant une demande de prolongation avant le 18 avril, vous avez maintenant un peu de marge de manœuvre (même si, si vous aviez une idée approximative du montant dû, vous auriez dû l'envoyer en même temps que la prolongation). La nouvelle date de dépôt dont vous devez vous préoccuper est le 16 octobre.

Si vous n'avez pas demandé de prolongation, il est trop tard pour le faire maintenant, explique Mme Bell. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à envoyer les déclarations dès que possible.

Quelques points à retenir : vous ne bénéficiez pas d'un laissez-passer pour ces mois supplémentaires, ce qui signifie que des intérêts s'accumulent sur ce que vous devez finalement. Si vous êtes un travailleur indépendant et que vous payez des estimations trimestrielles, ne perdez donc pas de vue ces paiements.

SOYEZ ATTENTIF AUX PÉNALITÉS

Si vous avez besoin d'un peu de motivation, sachez que cette situation ne fera qu'empirer. Il y a d'abord les intérêts, qui s'élèvent actuellement à plus de 7 % et s'accumulent quotidiennement, précise M. Bell (le taux fédéral à court terme majoré de 3 %). Il y a ensuite la pénalité de non-paiement, qui s'élève à 0,5 % du montant total dû pour chaque mois de retard, jusqu'à 25 %.

Ensuite, il y a la pénalité de non-déclaration, qui s'élève à 5 % des impôts impayés pour chaque mois de retard, jusqu'à concurrence de 25 %. La pénalité totale maximale est de 47,5 % de l'impôt dû.

ENVISAGEZ DES REMBOURSEMENTS POTENTIELS

Voici une bonne nouvelle potentielle : En fonction de facteurs tels que le montant de l'impôt déjà prélevé sur votre salaire, il se peut que l'État vous doive de l'argent. Mais vous ne l'obtiendrez certainement pas si vous ne déposez pas de déclaration.

"Il est important de noter qu'il n'y a pas de pénalité pour le dépôt d'une déclaration tardive après la date limite d'imposition si un remboursement est dû", explique Michelle Petrowski, planificatrice financière à Anthem, en Arizona. "Il vous suffit donc de déposer votre déclaration pour récupérer votre argent.

Mais si vous attendez trop longtemps, vous vous exposez à des problèmes. En règle générale, si vous avez plus de trois ans de retard, vous ne pourrez plus prétendre à un éventuel remboursement.

METTEZ EN PLACE UN PLAN DE PAIEMENT

L'Internal Revenue Service (IRS) est bien conscient que la plupart d'entre nous ne disposent pas d'énormes sommes d'argent pour payer immédiatement toutes les dettes fiscales. C'est pourquoi il propose des plans de paiement, afin que nous puissions réduire ces sommes en temps utile.

Cet échéancier peut être personnalisé avec des versements à court ou à long terme, en fonction de votre situation. Pour en savoir plus, cliquez ici.

OBTENEZ UNE ASSISTANCE PROFESSIONNELLE

L'une des raisons pour lesquelles certains contribuables continuent à prendre du retard est qu'ils ont peur et ne savent pas quoi faire. Vous pouvez résoudre ce problème en faisant appel à un fiscaliste qui vous guidera tout au long du processus et vous remettra sur la bonne voie.

Cette solution est particulièrement judicieuse si les sommes en jeu sont importantes ou si vous avez omis de déclarer vos revenus pendant plusieurs années, ce qui peut avoir de graves conséquences juridiques. Trouvez un fiscaliste dans la base de données consultable de l'Association nationale des préparateurs d'impôts (National Association of Tax Preparers).

Cela peut être contraignant et inconfortable. Mais pour ceux qui sont en retard dans leur déclaration de revenus, il n'y a vraiment qu'une seule voie à suivre.

"Les gens ont de nombreuses raisons de ne pas déclarer leurs impôts, la principale étant qu'ils ne peuvent pas payer", explique Mme Bell. "Mon meilleur conseil est de faire une déclaration - et de commencer ensuite à se préoccuper de la façon de la payer.