Bourse de Paris : Vous reprendrez bien un peu de pétrole ?

Les marchés actions ont échoué hier à se mettre d'accord entre les deux côtés de l'Atlantique, avec une poursuite du rebond aux Etats-Unis et une contraction des principaux indices européens. Le DAX allemand et le CAC français ont perdu un peu plus de 0,5%, alors que l'indice large américain S&P 500 a repris près de 1%. La répartition des gains à Wall Street montre que les investisseurs sont toujours circonspects sur la conduite à tenir : les technologiques ont rebondi, mais pas les cycliques. Les secteurs défensifs se sont plutôt bien comportés eux-aussi. On note quand même un gros changement en 2022. Avant, quand les financiers n'avaient pas d'idée, ils achetaient Apple. Maintenant, ils achètent Exxon Mobil. C'est un pied-de-nez un peu cruel aux aspirations environnementales de l'Epoque. Et puis la charge de culpabilité de ceux qui replongent les doigts, la main et parfois même le bras entier dans le baril de pétrole est atténuée par le dernier chic narratif du moment selon lequel l'investissement ESG est une belle arnaque (il l'est, mais tout n'est pas à jeter).

Il en faut peu pour être heureux en ce moment. Les investisseurs prennent ce qu'ils trouvent un peu partout, notamment en Chine. La reprise d'activité post-confinement dans le pays par exemple. Ou les déclarations des politiques locaux en faveur d'une accélération des incitations fiscales à l'export et le soutien aux banques. Voire même l'approbation de nouveaux jeux vidéo par Pékin, signe que le pouvoir central va peut-être un peu lâcher la bride au secteur technologique. La nouvelle, qui intervient au surlendemain de l'arrêt de l'enquête visant Didi, contribue à doper l'indice technologique du Hang Seng. D'ailleurs si vous voulez un bon miroir des actions technologiques chinoises, regardez le dossier Prosus. C'est un peu comme utiliser l'ETF Ark Innovation de Cathie Wood pour prendre le pouls des valeurs technologiques américaines trop chères en devenir.

L'ensemble reste très fragile, parce que le contexte macroéconomique offre peu de branches auxquelles se rattraper. Je parle du contexte macroéconomique attendu, parce qu'au moment où j'écris, les indicateurs d'activité sont toujours bien orientés même s'ils ne sont pas aussi flamboyants que lors de la reprise post-covid. Mais la combinaison entre les dégâts opérés par l'inflation et l'assèchement de la liquidité induit par les politiques de relèvement des taux des banques centrales effraie toujours. En parlant de liquidité, elle s'évapore visiblement sur les marchés actions américains, où elle est à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie en 2020. A tel point que les intermédiaires financiers signalent que des transactions de taille assez modeste entraînent des mouvements du marché alors qu'elles étaient presque invisibles il n'y a pas si longtemps. Le Financial Times y consacre un article où il est notamment souligné que la réduction de la profondeur du marché favorise les variations stupéfiantes qui ont pu être constatées sur certains titres ces dernières semaines, comme Walmart ou Meta Platforms après l'annonce de mauvaises nouvelles. Ce recul de la liquidité a aussi, évidemment, des conséquences sur le marché du financement des entreprises, où les investisseurs se montrent logiquement de plus en plus sélectifs à mesure que la quantité d'argent disponible se réduit. Le fonds Bridgewater parie d'ailleurs ouvertement contre les obligations d'entreprises européennes et américaines.

La journée financière a démarré par une relèvement de taux de la banque centrale indienne, de 50 points de base comme il se doit puisque c'est le tarif désormais. La RBI a relevé ses prévisions d'inflation et retiré de son vocabulaire du moment le terme "accommodant", ce dont vous vous contrefoutez mais qui signale quand même dans le jargon des banques centrales que la fête est finie pour un moment. Voilà qui me donne une belle transition vers son homologue européenne qui se retrouve demain pour sa réunion de juin. La BCE devrait se servir de ce rendez-vous pour expliquer au marché quelle sera sa stratégie des mois à venir en matière de politique désaccommodante. Les paris pourront ainsi être affinés sur le rythme de hausse de taux, puisque l'institution n'a pas encore agi dans ce sens, contrairement à la quasi-totalité des autres grandes banques centrales, le Japon faisant exception.

Dans les grosses nouvelles du jour, le Crédit Suisse a (encore) averti sur ses résultats, Inditex, la maison-mère de Zara a publié ses résultats trimestriels et le pétrole est en train de se bâtir une petite forteresse à 120 USD.

En Asie Pacifique, la somme des petites annonces en provenance de Chine a créé un climat positif à Hong Kong et au Japon, où la faiblesse du yen continue en parallèle à jouer son rôle historique d'accélérateur des marchés actions. Les indicateurs avancés américains sont plutôt baissiers au moment où j'écris, mais ceux du marché européen pointent en direction d'un rebond, alimenté à la fois par le différentiel de performance constaté la veille avec Wall Street et par la bonne tenue de l'Asie.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs aujourd'hui. L'OCDE doit publier ses nouvelles prévisions. Tout l'agenda macro ici. La seconde lecture du PIB japonais du premier trimestre 2022 fait état d'une contraction de -0,1%, légèrement moins forte que la statistique initiale (-0,2%).

L'euro est relativement stable à 1,0682 USD. L'once d'or s’échange autour de 1846 USD. Le pétrole est toujours aussi ferme avec un Brent de Mer du Nord à 120,67 USD le baril et un brut léger américain WTI à 119,68 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans perd quelques points à 3%. Le bitcoin joue aux montagnes russes et revient à 30 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Assa Abloy : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 225 SEK.

Atlas Copco : HSBC passe de conserver à acheter en visant 130 SEK.

BPER Banca : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2,90 à 3,30 EUR.

BT Group : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 185 GBp.

DFS Furniture : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 325 à 280 GBp.

Edenred : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 42 EUR.

Galp Energia : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 12,70 EUR.

Johnson Matthey : Panmure Gordon passe de conserver à acheter en visant 3888 GBp.

Kingspan : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 105 EUR.

com : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 72 GBp.

Rockwool : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 2257 DKK.

Safran : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 134 EUR.

Schindler : HSBC passe de conserver à alléger en visant 173 CHF.

Sika : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif réduit de 463 à 400 CHF.

Standard Chartered : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 972 à 991 GBp.

Telefonica Deutschland : Berenberg passe d'acheter à vendre en visant 2,10 EUR.

Yara : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 580 NOK.

Zur Rose : UBS reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 CHF.

