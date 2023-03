Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en février en raison de la hausse du coût des logements locatifs, mais les économistes sont divisés sur la question de savoir si la hausse de l'inflation sera suffisante pour pousser la Réserve fédérale à augmenter à nouveau les taux d'intérêt la semaine prochaine, après la faillite de deux banques régionales.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % après une accélération de 0,5 % en janvier, a déclaré mardi le département du Travail. Cela a réduit la hausse de l'IPC en glissement annuel à 6,0 % en février, la plus faible hausse annuelle depuis septembre 2021. L'IPC a augmenté de 6,4 % au cours des 12 mois précédant janvier.

L'IPC de base sans les prix des aliments et de l'énergie a augmenté de 0,5 % après avoir augmenté de 0,4 % en janvier. En glissement annuel, l'IPC de base a augmenté de 5,5 % contre 5,6 % en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un IPC mensuel et un IPC de base en hausse de 0,4%.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les contrats à terme sur l'indice boursier américain ont légèrement réparti les gains et étaient en dernière position en hausse de 0,87%, indiquant une ouverture ferme à Wall street BONDS : Les rendements du Trésor américain étaient panoramiques, avec le billet à 2 ans en dernière position à 4,252, et le billet à 10 ans un peu plus élevé à 3,5827%FOREX : L'euro est resté stable par rapport au Dollar Index.

COMMENTAIRES :

KIM FORREST, CHIEF INVESTMENT OFFICER, BOKEH CAPITAL PARTNERS, PITTSBURGH

"A la lumière des événements du week-end, je ne pense pas que ce chiffre aurait pu être plus parfait.

"Il montre que l'inflation suit la tendance attendue et souhaitée par la Fed."

"S'il s'était agi d'un chiffre chaud, cela aurait probablement fait baisser les marchés... mais ce chiffre montre en quelque sorte que les effets retardés de l'augmentation des taux d'intérêt fonctionnent.

"Pour les investisseurs qui investissent pendant plus de 15 minutes, cela n'a pas vraiment d'importance. La Fed ne va pas être super agressive et nuire davantage aux banques en augmentant les taux d'intérêt."

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH, FAIRFIELD, CONNECTICUT

"Les chiffres de l'IPC global et de l'IPC de base confirment probablement l'idée que la Fed va probablement marquer une pause ou, au minimum, ne relever ses taux que de 25 points de base lors de la prochaine réunion."

"Si la Fed est plus préoccupée par la crédibilité, alors elle devra augmenter ses taux d'au moins 25 points de base. Mais je pense que la question de la crédibilité est probablement secondaire par rapport aux inquiétudes concernant le marché dans son ensemble."

"Je pense qu'ils vont probablement attendre parce qu'ils s'inquiètent de la question de la contagion et de la position précaire dans laquelle elle place les banques en ce qui concerne leurs bilans. Si la Fed s'inquiète de sauver la face, d'apparaître comme timorée ou de perdre sa crédibilité auprès du marché, elle augmentera ses taux de 25 points de base. Je pense que c'est ce qu'elle devrait faire, mais elle ne le fera probablement pas.