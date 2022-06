Vue instantanée : La BCE met fin à ses achats d'obligations et annonce une hausse des taux ; les rendements augmentent.

Alors que la croissance des prix a atteint le mois dernier un niveau record de 8,1 % et qu'elle s'est rapidement généralisée, la BCE a décidé de revenir sur les mesures de relance qu'elle a mises en place pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Son objectif est d'empêcher la croissance rapide des prix de s'infiltrer dans l'économie au sens large et de se perpétuer via une spirale salaires-prix difficile à briser.

RÉACTION DU MARCHÉ :

L'euro a brièvement glissé après la décision de la BCE avant de remonter, tandis que les marchés monétaires ont augmenté les paris sur un nouveau resserrement de la politique de la banque centrale d'ici la fin 2022. Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont atteint un nouveau sommet de huit ans à 1,41 %.

RÉACTION :

ROBERT ALSTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, CLOSE BROTHERS ASSET MANAGEMENT CIO :

"En maintenant les taux à moins 0,5 % malgré une inflation record, la BCE semble être en retard sur la fête par rapport à la Fed. La BCE semble rejoindre la "brigade des hausses", mais nous ne nous attendons pas à ce que l'Europe tente de dépasser la Fed. La BCE ne fait que suivre l'exemple des États-Unis et nous ne prévoyons pas de resserrement plus agressif tant que la guerre en Ukraine continue de peser sur le sentiment."

SAM COOPER, VICE-PRÉSIDENT DES SOLUTIONS DE RISQUE DE MARCHÉ, SILICON VALLEY BANK :

"La direction de l'euro sera dictée par le calendrier et le rythme des futures hausses des taux d'intérêt après juillet, en particulier tout indice selon lequel nous pourrions observer des augmentations par tranches de 0,50 % plutôt que de 0,25 %. L'attention va maintenant se tourner vers le président de la BCE, M. Lagarde, lors de la prochaine conférence de presse. Tout écart par rapport aux attentes du marché pourrait provoquer de nouvelles ondes de choc sur l'euro et le marché des changes en général."

ARNE PETIMEZAS, SENIOR ANALYSTS, AFS GROUP, AMSTERDAM :

"Je pense que c'est assez faible. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas fin aux taux négatifs en une seule fois en juillet. Au lieu de cela, ils fixent juillet à 25bps. Ils font également la même erreur en minimisant l'inflation dans leurs nouvelles prévisions. 50bps en septembre est donc très probable. Les termes "soutenu" et "graduel" suggèrent qu'ils envisagent plus de hausses en 2023 que ce qui est actuellement prévu par les OIS. Il serait préférable qu'ils agissent plus énergiquement à court terme au lieu de repousser les choses à l'avenir qui, comme nous le savons tous, est très incertain."