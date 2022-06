Vue instantanée : La Banque du Canada augmente ses taux à 1,5 % et dit qu'elle agira "plus vigoureusement" si nécessaire.

ROYCE MENDES, DIRECTEUR ET CHEF DE LA STRATÉGIE MACRO CHEZ DESJARDINS

"La Banque du Canada s'en tient à la voie rapide dans sa démarche de normalisation de la politique monétaire. La hausse de taux de 50 pb (points de base) déclenchée aujourd'hui cimente ce cycle de hausse comme étant le plus rapide de l'ère des cibles d'inflation. Mais les temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires".

Le communiqué indique que les responsables pourraient agir "plus énergiquement si nécessaire", ce qui ouvre clairement la porte à une hausse de 75 points de base à la prochaine date d'annonce de juillet. Cependant, nous ne pensons pas que les données justifieront un tel mouvement, le marché immobilier réagissant déjà négativement à la hausse des taux."

DOUG PORTER, ÉCONOMISTE EN CHEF, BMO CAPITAL MARKETS

"Le ton général est plus que hawkish. Ils m'ont semblé donner un petit indice que, alors que tout le monde s'attend à une nouvelle hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion, ils pourraient pencher vers quelque chose d'encore plus important. Si ce n'est pas plus de 50 points de base lors de la réunion de juillet, alors 50 points de base lors de la réunion après juillet. Donc, dans l'ensemble, j'ai l'impression que... l'inquiétude de la Banque augmente. Il est clair qu'ils ont sous-estimé l'inflation, même lors de la dernière réunion, et ils essaient essentiellement de rattraper le temps perdu maintenant."

DEREK HOLT, VICE-PRÉSIDENT DE L'ÉCONOMIE DES MARCHÉS FINANCIERS, SCOTIABANK

"La plupart des chiffres sont conformes aux attentes. La clé est de savoir ce qu'ils veulent dire quand ils disent 'prêts à agir plus énergiquement que nécessaire'. Et j'interprète cela comme signifiant plus énergiquement qu'ils n'ont agi jusqu'à présent et laisse la porte ouverte à quelque chose de plus grand qu'un mouvement de 50 (points de base) lors de la réunion de juillet."