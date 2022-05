Vue instantanée : La Bourse recule de 3 % sur les inquiétudes concernant Target et le resserrement monétaire

Le bénéfice de Target pour le premier trimestre a diminué de moitié et la société a mis en garde contre un impact plus important sur les marges en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret. Les actions de Target sont en passe de connaître leur plus forte baisse depuis le crash du lundi noir du 19 octobre 1987 (article complet), un jour après que son rival Walmart Inc WMT.N ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices.

La hausse de l'inflation, le conflit en Ukraine, les perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement, les blocages liés aux pandémies en Chine et les perspectives de resserrement agressif des politiques par les banques centrales ont pesé sur les marchés récemment.

RÉACTION DU MARCHÉ :

* STOCKS : Dow en baisse de 2,95 %, S&P 500 en baisse de 3,41 %, Nasdaq en baisse de 4,08 %.

COMMENTAIRES :

THOMAS HAYES, PRÉSIDENT, GREAT HILL CAPITAL, NEW YORK

"Le marché a intégré une partie du ralentissement (économique) et a intégré des hausses de taux complètes, en supposant que Powell reste en ligne avec le plan visant à mettre fin aux cycles de resserrement historiques, ce qui devrait amener le taux des fonds fédéraux probablement juste au-dessus de 2 % comme nous l'avons vu lors du dernier cycle de resserrement."

"Je pense simplement que le marché est à cran parce que (Powell) s'est montré un peu faucon hier. Lorsque nous verrons, potentiellement le mois prochain, que les chiffres de l'IPC sont plus raisonnables parce que les comps sont beaucoup plus élevés qu'en mai dernier, le marché commencera à se détendre un peu plus. Mais pour l'instant, c'est juste une réaction instinctive à Target et à la rhétorique faucon."

"Ce qui préoccupe les gens après avoir vu Target, c'est de savoir si d'autres bénéfices devront être réduits ? Ou s'agit-il d'un événement ponctuel car si vous regardez l'ensemble des bénéfices du S&P 500, ils vont encore croître de 10 % pour l'année si l'on se base sur le niveau des bénéfices de la semaine dernière."

DENNIS DICK, TRADER, BRIGHT TRADING LLC, LAS VEGAS

"C'est un peu l'apocalypse du commerce de détail ici aujourd'hui. C'était Walmart hier et tout le monde pensait que c'était un cas isolé. Maintenant que Target rate ses bénéfices beaucoup plus que Walmart, ils ont peur que le consommateur ne soit pas aussi fort que tout le monde le pense."

"Target est une action à faible bêta. Lorsqu'elle chute de 25 % en un jour, cela détourne les gens de toutes les actions, car il s'agit d'une entreprise réelle avec des revenus réels et chuter de 25 % en un jour est un problème sérieux pour ce marché et cela va effrayer beaucoup d'investisseurs."

"L'inflation, les coûts des intrants sont un problème majeur pour beaucoup d'entreprises ici maintenant et que le consommateur ne dépense pas autant d'argent que nous l'espérons. Donc le plan de la Fed fonctionne. Ils ont besoin d'amener l'inflation et elle l'amènera. Mais ce sera un processus douloureux et oubliez l'atterrissage en douceur, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance d'un atterrissage en douceur."

"Maintenant les investisseurs regardent bien, qu'est-ce qui est sûr ? Que dois-je faire ? Je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose de sûr en ce moment ? Si nous entrons en récession, peut-être que tout sera touché. Donc je pense que les investisseurs réévaluent le risque en ce moment."

"Je pense que vous devez simplement vendre dans la force. Vous allez avoir des rallyes faciles comme ceux que nous avons vus ces derniers jours et vous devez utiliser cela pour continuer à lever des fonds car je pense que le pire est encore devant nous."

TIM GHRISKEY, STRATÈGE PRINCIPAL DE PORTEFEUILLE, INGALLS & SNYDER, NEW YORK

"C'est une réaction plutôt extrême, mais elle souligne qu'il y a des pressions inflationnistes sur les détaillants et qu'il y a des changements dans les dépenses des consommateurs qui se produisent en même temps."

"La perte par Target d'un quart de sa capitalisation boursière est préoccupante pour une société qui a un solide bilan à long terme."

"Dans l'ensemble, lorsque les temps sont durs, lorsqu'il y a de l'inflation dans de nombreuses catégories, en particulier dans les catégories non discrétionnaires, comme l'essence pour votre voiture, les consommateurs aux revenus les plus faibles se font souvent presser."

"Le consommateur se fait presser mais il n'est en aucun cas mort. Les investisseurs réagissent en partie au gros manque à gagner de Target et cela ne se voit pas tant en termes de revenus ; là où il a manqué, c'est au niveau des bénéfices, et cela reflète les pressions inflationnistes."

"Ce n'est pas un marché qui pardonne, la vente crée plus de vente. Les acheteurs exigent des prix beaucoup plus bas pour être attirés par les investissements. Vous avez eu ces fluctuations sauvages à la hausse et à la baisse. Il est difficile de faire participer les investisseurs étant donné la volatilité et les perspectives économiques et géopolitiques incertaines."

"Les techniciens suggéreraient que (une confirmation du marché baissier du S&P 500) pourrait amener quelques acheteurs, donc il pourrait y avoir une certaine résistance. Mais les fondamentaux continueront de se détériorer s'il y a d'autres annonces de bénéfices comme ceux de Target aujourd'hui, montrant que nos pires craintes concernant l'inflation et les pressions sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement."

"Nous sommes habitués aux grandes surprises positives. Pour l'instant, les revenus sont susceptibles de rester intacts, mais si les bénéfices s'effondrent, il y a un potentiel de baisse du marché au-delà de la définition quelque peu aléatoire d'un marché baissier."

CHUCK CARLSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HORIZON INVESTMENT SERVICES, HAMMOND, INDIANA

"Je pense que ce sont les craintes économiques. Vous avez une foule de détaillants qui sortent des résultats qui ne sont pas excellents, et c'est une indication de plus de peut-être un ralentissement de l'économie."

"Je me demande si les gens ne commencent pas à être vraiment pincés par le coût du carburant - tant les entreprises que les consommateurs... Lorsque vous payez plus de 5 $ pour un gallon d'essence, c'est un coup dur et c'est un coup dur pour tout le monde."