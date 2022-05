Vue instantanée : La Fed augmente de 50 pb comme prévu, dévoile des réductions de bilan

La banque centrale américaine a fixé son taux cible des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 0,75 % et 1 % dans une décision unanime, d'autres hausses des coûts d'emprunt d'une ampleur peut-être similaire étant susceptibles de suivre.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a réduit ses gains et était en dernière position avec une hausse de 0,28%.

OBLIGATIONS : Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est tombé à 2,9676%, et le rendement à 2 ans est tombé à 2,7684%.

FOREX : Le Dollar Index a étendu sa baisse à -0.22%.

COMMENTAIRES :

ERIC WINOGRAD, ÉCONOMISTE SENIOR, ALLIANCEBERNSTEIN, NEW YORK

"Je pense que cela ne devrait pas ébranler les marchés. Je pense que la partie la plus remarquable du communiqué est l'ajout de la phrase qui dit que le comité est très attentif aux risques d'inflation, ce qui ne fait qu'accentuer le propos. Nous le savions, mais le fait d'avoir choisi d'inclure cette phrase dans le communiqué indique très clairement la direction dans laquelle ils penchent lorsqu'ils examinent l'environnement actuel. Ils sont préoccupés par l'inflation. Cela fait suite à la reconnaissance des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Chine, qui constituent un autre risque dans cette direction."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ EN CHEF, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"La plupart de ce que la Fed a fait aujourd'hui était attendu. Je pense donc que cela pourrait donner un peu de répit au marché pour qu'il se reprenne. Bien sûr, il y a toujours un point d'interrogation quant à savoir s'ils vont recourir à une hausse de trois quarts de point. Je ne pense pas que ce sera le cas, car je pense que nous devrions commencer à voir l'inflation culminer au cours du mois prochain. Donc, trois quarts de point sont, en ce qui me concerne, hors de question. En gros, l'annonce correspondait plus ou moins à ce que le marché attendait. Nous devons attendre de voir, au début de la conférence de presse, si Powell adopte un ton encore plus faucon."

MICHAEL BROWN, RESPONSABLE DE L'INTELLIGENCE DU MARCHÉ, CAXTON, LONDRES

"À la grande surprise de tous, la Fed a procédé à sa première hausse de 50 points de base depuis 2000 ; il a toutefois été un peu surprenant que l'outsider Bullard n'ait pas voté pour une hausse plus importante. Le commentaire sur le bilan a également été largement conforme aux attentes, après avoir été annoncé dans le procès-verbal de mars".

"Le FOMC a également signalé une trajectoire agressive de nouvelles hausses de taux, réitérant le souhait récemment exprimé de porter les taux à leur niveau neutre dès que possible. Toutefois, étant donné le nombre important de hausses déjà intégrées dans le marché - le taux à 2 ans se négocie à environ 30 points de base au nord du niveau neutre, par exemple - la barre pour une surprise hawkish a toujours été haute."

"Par conséquent, bien que hawkish en soi, la décision est quelque peu dovish par rapport aux attentes élevées du marché, ce qui a déclenché un rallye des actifs à risque, entraînant un léger fléchissement du dollar, un classique 'acheter la rumeur, vendre le fait', tout en suscitant la demande de Treasuries".

PAUL NOLTE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, KINGSVIEW ASSET MANAGEMENT, CHICAGO

"Les marchés, dans leur ensemble, considèrent est comme prévu. Ce n'est pas plus hawkish que prévu. (La Fed) se situe dans une position intermédiaire. Pas de grande surprise dans la réduction du bilan. C'est agréable pour les marchés à ce stade."

"Les informations sont maintenant connues. Les devinettes sont faites et les personnes qui se sont positionnées pour un certain résultat, une fois qu'il se produit, peuvent se retirer. Maintenant, la discussion se tourne vers 'qu'est-ce qui va se passer à la prochaine réunion ?'. C'est le jockeying qui a lieu maintenant. La nouvelle est sortie, qu'est-ce que cela signifie pour les attentes à venir ?"

"Je ne sais pas de quoi (la Fed) parle en termes d'écoulement (du bilan). Ce qui va se passer, c'est que les gens vont extrapoler qu'à ce rythme, il sera débouclé dans les trois ou quatre prochaines années, peu importe, et c'est ce que tout le monde essaie d'évaluer."