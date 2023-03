La Réserve fédérale a relevé mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, mais a indiqué qu'elle était sur le point de suspendre toute nouvelle augmentation des coûts d'emprunt dans le contexte des récentes turbulences sur les marchés financiers provoquées par l'effondrement de deux banques américaines.

Cette décision a fixé le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la banque centrale américaine dans une fourchette de 4,75 % à 5,00 %, les projections actualisées montrant que 10 des 18 responsables politiques de la Fed s'attendent toujours à ce que les taux augmentent encore d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, soit le même point final que dans les projections de décembre.

Toutefois, dans le cadre d'un changement clé provoqué par les faillites soudaines, ce mois-ci, de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank, la dernière déclaration de politique générale de la Fed ne dit plus que des "augmentations continues" des taux seront probablement appropriées. Au lieu de cela, le Comité fédéral de l'open market (FOMC), qui définit la politique monétaire, s'est contenté de dire qu'"un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié", ce qui laisse entrevoir la possibilité qu'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point de pourcentage représente au moins un premier point d'arrêt pour les hausses de taux. RÉCIT :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a augmenté de 0,29%.

OBLIGATIONS : Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont chuté à 3,5223% après la décision ; le rendement des obligations à 2 ans a chuté à 4,033%.

FOREX : L'euro a étendu son gain et était en dernière position en hausse de 0,71% à 1,0844$.

COMMENTAIRES :

ASHIS SHAH, CHIEF INVESTMENT OFFICER, GOLDMAN SACHS' PUBLIC INVESTING BUSINESS, NEW YORK

"Malgré la pression exercée par la Fed en faveur d'une hausse des taux de 25 points de base aujourd'hui, nous voyons une incertitude considérable dans la voie à suivre et nous minimiserions l'importance des projections économiques et des graphiques mis à jour dans un environnement qui évolue si rapidement.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que le cadre dépendant des données de la Fed soit informé par ce qui se passe à la fois dans l'économie et dans le secteur bancaire. Il est plus facile de séparer la politique monétaire des objectifs de stabilité financière pendant les crises de liquidité, mais les inquiétudes concernant les contraintes de capital peuvent rapidement modifier les perspectives économiques et brouiller les pistes. Des baisses de taux sont devenues plus envisageables, même si elles ne constituent pas encore notre scénario de base compte tenu de la situation de l'inflation.

"Il est difficile de déterminer où et quand de nouvelles vulnérabilités pourraient apparaître, mais nous pensons que les régions qui ont le plus bénéficié de taux bas et d'une faible inflation pourraient être les plus exposées. Dans l'ensemble, alors que les marchés s'adaptent à un régime de taux plus élevés, nous continuons à privilégier les titres à revenu fixe de haute qualité.