Vue instantanée : La Russie sanctionne des entreprises gazières européennes, une partie du gazoduc polonais

CONTEXTE :

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé les sanctions les plus sévères de l'histoire moderne à la Russie et à l'élite économique de Moscou, des mesures que le président russe Vladimir Poutine considère comme une déclaration de guerre économique. Ces mesures font suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et interviennent alors que l'Union européenne envisage un embargo sur le brut russe.

COMMENTAIRES :

JAMIE WEBSTER, CHERCHEUR AU CENTRE SUR LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE MONDIALE DE L'UNIVERSITÉ DE COLUMBIA :

"Les (sanctions) sont logiques car l'Europe se demande si elle va cesser de prendre du brut et des produits de la Russie, ce qui frappe la Russie du point de vue des revenus. Avec le gaz, c'est douloureux pour l'Europe. En fait, chacun choisit ce qui va causer le plus de douleur économique à l'autre, mais le moins de douleur économique pour eux-mêmes.

"La grande question va être, alors que nous entrons dans l'hiver nordique, de savoir comment les économies vont faire face à cela, car il est difficile de trouver ces molécules supplémentaires de gaz naturel."