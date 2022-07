Vue instantanée : Le Premier ministre britannique Boris Johnson en crise après la démission de ses principaux ministres.

RÉACTION DES MARCHÉS FINANCIERS :

PHILIP SHAW, ÉCONOMISTE EN CHEF, INVESTEC

"Il est de plus en plus difficile pour le premier ministre de s'accrocher. Cela semble assez similaire à ce qui est arrivé à Theresa May lorsque Boris Johnson et David Davis ont démissionné de manière assez proche l'un de l'autre à propos du Brexit.

"La première réaction instinctive serait... de vendre la monnaie. Cependant, le Royaume-Uni n'est manifestement pas la seule économie dans une position précaire ou fragile. On pourrait soutenir que le Royaume-Uni adoptera une approche moins conflictuelle vis-à-vis des négociations avec l'UE, ce qui pourrait diminuer la menace perçue d'une guerre commerciale ou d'actions commerciales."

KENNETH BROUX, STRATÈGE FX CHEZ SOCIETE GENERALE

"Cela porte à son comble la crise au sein du cabinet. Cela signifie qu'il est difficile pour le PM Johnson de s'accrocher.

"La livre et l'euro ont déjà eu une mauvaise journée au bureau et nous pourrions voir une réaction un peu plus importante demain. Les implications pour la livre et les actifs britanniques concernent davantage la toile de fond macroéconomique telle que la BoE et l'évolution des perspectives d'inflation et cela ne devrait pas exagérer la pression à la baisse pour la livre et les actifs britanniques.

DAVID OWEN, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ SALTMARSH ECONOMICS

"Sur une vue à trois mois, cela pourrait être positif pour les actifs britanniques, car nous pourrions bénéficier d'un assouplissement budgétaire supplémentaire à l'automne. Mais à court terme, cela dépend du contexte politique."