Vue instantanée : Le britannique Johnson remporte le vote de confiance mais 148 conservateurs s'y opposent.

Voici un résumé des réactions à l'annonce que 211 membres du parlement conservateur (MP) ont soutenu Johnson et que 148 ont voté pour son éviction de la tête du parti.

LE CHEF DU PARTI TRAVAILLISTE DE L'OPPOSITION, KEIR STARMER

"Le choix est plus clair que jamais : des Tories divisés qui soutiennent Boris Johnson sans aucun plan pour s'attaquer aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ou un parti travailliste uni avec un plan pour résoudre la crise du coût de la vie et restaurer la confiance dans la politique."

LA PREMIÈRE MINISTRE INDÉPENDANTISTE ÉCOSSAISE NICOLA STURGEON

"Ce résultat est sûrement le pire de tous les mondes pour les Tories. Mais c'est bien plus important : à un moment où les défis sont énormes, il place le Royaume-Uni sous la férule d'un Premier ministre totalement boiteux. Et pour l'Écosse, il ne fait que souligner le déficit démocratique - seuls 2 des 59 députés (écossais) ont confiance dans le PM."

JAMES CLEVERLY, DÉPUTÉ CONSERVATEUR ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES JUNIOR

"C'était une victoire confortable. C'était une victoire claire. S'il y a d'autres candidats qui pensent qu'ils vont avoir 60% du parti parlementaire qui se rallient à eux, bonne chance. En fin de compte, nous voulons que le parti travaille ensemble. Tout le monde doit respecter la démocratie et se mettre au travail. Le parti doit se serrer les coudes, soutenir le gouvernement, soutenir le PM, soutenir le pays."

PAUL DALES, ÉCONOMISTE EN CHEF POUR LE ROYAUME-UNI, CAPITAL ECONOMICS

"Les implications pour l'économie et les marchés financiers ne sont pas aussi importantes qu'après le vote de confiance et la démission de (l'ancienne Première ministre Theresa) May en 2019.... Les implications possibles pour la livre et l'économie sont plus petites en comparaison. Malgré tout, Johnson (et Rishi Sunak en supposant qu'il reste chancelier) pourrait réagir à ce quasi-échec en essayant de consolider son soutien politique en adoptant une ligne dure dans les négociations du protocole Brexit sur l'Irlande du Nord et en relâchant davantage la politique budgétaire pour aider les ménages à traverser la crise du coût de la vie. Ces deux mesures ajouteraient à la pression inflationniste actuelle... Cela mettrait encore plus de pression sur la Banque d'Angleterre pour continuer à augmenter les taux d'intérêt."