Vue instantanée : Le budget du Canada vise à rendre le logement plus abordable

COMMENTAIRE

MATHIEU LABERGE, ASSOCIÉ ET RESPONSABLE RÉGIONAL DE LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL KPMG AU CANADA

"Le gouvernement a dû trouver un équilibre entre la nécessité pour les étrangers de pouvoir se loger tout en restant dans le pays et la nécessité de s'assurer que les maisons ne restent pas vides sur le marché. Le gouvernement a dû trouver un équilibre, car il est perçu comme nécessaire d'intervenir sur le marché du logement pour gérer les investissements étrangers sur le marché."

"Ils ont exempté de l'interdiction les réfugiés, les résidents permanents, les étudiants qui ont l'intention de rester dans le pays et les personnes au Canada avec un permis de travail. "La question clé est de savoir comment cela sera géré. C'est assez ciblé, ça semble trouver le bon équilibre, mais est-ce que ce sera suffisant ?"

ROBERT KAVCIC, ÉCONOMISTE PRINCIPAL CHEZ BMO CAPITAL MARKETS.

"Le budget fédéral 2022 opte pour l'ajout d'une augmentation modérée des dépenses tout en s'appuyant sur une activité économique sous-jacente plus forte et sur certaines mesures fiscales pour améliorer légèrement la trajectoire du déficit. La liste initiale des choses à faire pour ce budget était formidable avec des engagements antérieurs sur le financement des garderies, les réductions d'émissions et le logement, mais elle a été récemment étendue pour inclure les soins dentaires et l'augmentation des dépenses de défense. Pour tenir compte de cette série de priorités, les dépenses ont été étalées sur plusieurs années pour certains dossiers, diverses mesures fiscales ont été adoptées - dont certains détails restent à déterminer - et la base de revenus plus importante a été exploitée. En conséquence, les projections de déficit et de dette de la fin de l'année dernière se sont globalement améliorées, même avec les nouvelles annonces de dépenses."

"Toutefois, compte tenu de la pression déjà extrême sur l'inflation, nous jugeons qu'une modeste amélioration des perspectives de déficit pourrait être plus ambitieuse pour réparer les dommages fiscaux de la pandémie. Et, alors que la plupart des gens s'attendaient probablement à encore plus de dépenses, les mesures politiques nettes ajouteront encore environ 0,3 ppts à l'économie cette année, à un moment où la bataille de l'inflation est bien engagée."

"Comme nous l'affirmons depuis longtemps, la politique budgétaire a un rôle tout aussi important à jouer dans la maîtrise de l'inflation que la politique monétaire. Et, avec une inflation qui atteint son plus haut niveau en 30 ans, soit 5,7 %, et qui pourrait encore augmenter, il y a une certaine urgence pour la tâche à accomplir. La Banque du Canada n'en est qu'aux premiers jours d'un revirement de situation, avec des mesures de resserrement potentiellement rapides à l'horizon proche... Pour la politique budgétaire, la position appropriée avec l'économie fonctionnant à pleine capacité et les revenus augmentant rapidement aurait été de laisser la manne se répercuter largement sur les résultats."

"Le logement était le principal domaine d'intervention de ce budget, mais le volume et le nombre même des mesures dépassent probablement de loin l'impact réel que nous verrons sur le terrain. Les mesures tentent d'ajouter de l'offre, tout en poussant davantage la demande, et en mettant en œuvre certaines mesures fiscales qui prendront du temps à filtrer dans le marché. Bien qu'il y ait des efforts louables à venir, tout impact sur l'inflation des prix des maisons sera entièrement marginal dans un contexte de resserrement de la Banque du Canada."

ROBERT ASSELIN, PREMIER VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES POLITIQUES AU CONSEIL CANADIEN DES ENTREPRISES

"Il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses à court terme, ce qui, à mon avis, était la bonne décision pour être honnête. Je pense que c'est un peu timide du côté du plan de croissance. Au moins, ils reconnaissent le problème et ils commencent à s'y attaquer. Mais vous savez, la création d'agences et de structures donne encore un peu l'impression qu'ils ne savent pas encore comment s'y prendre. J'ai été satisfait de certains éléments de la transition verte, le crédit d'impôt pour la capture du carbone, ce nouveau crédit d'impôt pour les technologies propres, une certaine stratégie industrielle autour des minéraux critiques."

"Il y a des investissements sérieux. Je pensais que leur chapitre sur le logement était faible, pour être honnête, un peu gadget... Je ne suis pas sûr que le gouvernement fédéral ait de véritables leviers ici pour influencer l'offre."

"À leur crédit, lorsque vous regardez les dépenses nettes à court terme, ils n'ont pas surstimulé une économie qui était déjà en surchauffe... Cela aurait été une grosse erreur. Si j'avais vu 20, 30, 40 milliards (de dollars) de nouvelles dépenses la première année, j'aurais dit que ce n'est pas responsable. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, ils dépensent. C'est mesuré... C'est dans le temps. Et je pense que la plupart de ces dépenses sont raisonnables".