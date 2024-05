CoStar Group : Se met sur son 31

CoStar Group, un acteur majeur dans la numérisation de l'immobilier mondial, se positionne en tant que facilitateur clé dans l'industrie en fournissant des données et des analyses précises pour divers acteurs du secteur. Fondée il y a 38 ans, la société a su s'imposer grâce à une stratégie de croissance organique et d'acquisitions stratégiques, élargissant son offre à travers plus de 27 marques internationales.