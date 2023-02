Vue instantanée : Les actions montent, le dollar et les rendements du Trésor américain baissent après le discours de Powell.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Dow en hausse de 0,6 %, S&P 500 en hausse de 0,89 %, Nasdaq en hausse de 1,25 %.

OBLIGATIONS : Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1,8 point de base à 3,614% ; Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a baissé de 5,4 points de base à 4,402%.

FOREX : Le Dollar Index a baissé de 0,425%, l'euro a augmenté de 0,15% à 1,0746$.

COMMENTAIRES :

RICK MECKLER, ASSOCIÉ, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY

"Il n'est tout simplement pas aussi baissier que les gens s'y attendaient, et c'est maintenant la deuxième fois. La première fois qu'il s'est exprimé (après la réunion du FOMC), il a vraiment retourné le marché de façon spectaculaire. Puis le chiffre de l'emploi est sorti et a enlevé un peu d'éclat à sa déclaration, et l'hypothèse était qu'il avait peut-être parlé trop tôt."

"Mais il semble réitérer le fait qu'à son avis, l'inflation est en train de monter en flèche. Et c'est ce que craignaient le plus les participants au marché, à savoir qu'avec toutes les augmentations de taux, la Fed estime qu'aucun progrès réel n'est réalisé contre l'inflation. Et il dit 'non, cela a son effet'. Donc, il donne beaucoup de soutien aux personnes qui cherchaient un moment pour revenir sur le marché."

"Il n'y a aucune raison pour que le marché ne puisse pas progresser sous certains niveaux de taux normalisés. La crainte du marché était que cette (inflation) devienne incontrôlable et qu'elle continue à monter de plus en plus haut. Il ne dit certainement pas que nous allons retourner à l'environnement dans lequel nous étions de sitôt. Peut-être que rester à ces niveaux de taux est suffisant pour permettre à l'économie de progresser et aux cours des actions de continuer à croître."

SHAWN CRUZ, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE TRADING CHEZ TD AMERITRADE, CHICAGO, ILLINOIS

"Powell a réitéré qu'il voit une baisse de l'inflation à venir et que cela signifie qu'il pourrait être en mesure d'être moins faucon en termes de resserrement de la politique."

"Il s'attend à ce qu'ils ne réduisent pas les taux de sitôt, mais qu'il y a une bonne voie, qu'ils accomplissent ce qu'ils doivent accomplir."

"Ce sentiment qu'ils iraient encore plus haut que ce que certains attendaient s'éloigne, donc cela va aider les marchés."

"Vous devez toujours vous attendre à des niveaux élevés de volatilité. Il y a l'IPC la semaine prochaine et tout le monde devrait garder un œil sur cela, mais il va falloir essayer de suivre ce qui se passe avec l'économie. Cela va être un moteur de volatilité".

MICHAEL JAMES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS SUR ACTIONS CHEZ WEDBUSH SECURITIES À LOS ANGELES

"Powell ne fait rien dans son interview jusqu'à présent pour revenir sur les commentaires qui ont été faits la semaine dernière, ce qui est essentiellement des munitions pour les bulls pour continuer avec les attentes que nous avons vu le pic d'inflation, que les données vont continuer à être désinflationnistes."

"Les marchés tiennent compte ou du moins sous-entendent des hausses de 25 points de base lors des deux prochaines réunions. Ceux qui ont un biais plus haussier s'attendent, sur la base des données, à ce que vous voyiez 25 points de base lors de la prochaine réunion et aucune hausse de taux lors de la réunion de mai. C'est mon interprétation de ce qui fait que la tendance haussière se poursuit sur les marchés aujourd'hui."

"Il ne s'agit pas de revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière et qui a été interprété de manière très haussière. Le fait qu'il ne jette pas de l'eau froide sur cela est la raison pour laquelle vous voyez au moins initialement des marchés plus élevés. Il reste encore trois heures à passer aujourd'hui."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY WEALTH, NEW YORK

"Son commentaire après la réunion de la Fed la semaine dernière était très équilibré, n'est-ce pas ? Parlant à la fois de désinflation effective a commencé, mais ils ont encore du travail à faire et il a répété la même chose."

"Le consensus (pour le taux terminal) a déjà bougé après le rapport sur l'emploi de vendredi. Nous avons vu le consensus s'asseoir en quelque sorte entre 4,75% et 5%, il est maintenant passé de 5% à 5,25%. Le consensus a également supprimé la réduction du taux de 125 points de base à la fin de cette année. Par conséquent, son commentaire s'aligne en quelque sorte sur les attentes de la rue."

BRIAN JACOBSEN, SENIOR INVESTMENT STRATEGIST, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"Powell a fait un bon travail en soulignant que la politique monétaire consiste à jouer le jeu à long terme. Un bon rapport sur l'emploi ne suffit pas à le distraire. Une inflation en baisse avec un faible taux de chômage n'est pas un argument pour augmenter les taux. Au contraire, la Fed devrait juste prendre la victoire et être reconnaissante de ne pas avoir causé trop de dommages collatéraux supplémentaires par rapport à ce qu'elle a déjà fait."

JOE SALUZZI, CO-GÉRANT DE TRADING, THEMIS TRADING, NEW JERSEY

"Il (Powell) ne dit rien qui puisse vous faire penser qu'il va augmenter les taux plus que ce que le marché anticipe à ce stade."

"La première question que l'intervieweur lui a posée était de savoir si vous auriez vu ce rapport sur l'emploi, si vous auriez fait quelque chose de différent et il ne semblait pas qu'il l'aurait fait."

"Donc je suppose que ce qu'il (Powell) ne dit pas est plus important que ce qu'il dit."