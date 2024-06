Le président américain Joe Biden et son rival républicain Donald Trump ont échangé des attaques sur l'avortement et leur gestion de l'économie lors de leur débat jeudi soir, donnant aux électeurs un rare aperçu côte à côte des deux candidats les plus âgés à avoir jamais brigué la présidence des États-Unis.

L'affrontement télévisé de 90 minutes sur CNN a eu lieu bien plus tôt dans le cycle électoral que tout autre débat présidentiel moderne, plus de quatre mois avant l'élection du 5 novembre.

ANDREW LILLEY, STRATÈGE EN CHEF DES TAUX D'INTÉRÊT CHEZ BARRENJOEY À SYDNEY

"Nous n'avons pas vu le marché bouger, mais ce n'est pas la session américaine. Mais si vous regardez les marchés de prédiction, la probabilité que Trump remporte l'élection a augmenté depuis le début du débat, passant d'environ 55 % à 60 %. La question de savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle pour les marchés boursiers fait l'objet d'un grand débat, mais je peux vous dire que pour les marchés obligataires, le consensus est clair. Si Trump remporte l'élection, les taux d'intérêt augmenteront probablement.

"Il y a un certain mouvement (sur le marché obligataire), mais je dirai simplement que les conditions de négociation sont relativement minces et que nous connaîtrons la véritable réaction demain. Mais oui, le mouvement jusqu'à présent a été une augmentation des rendements en réponse à la probabilité plus élevée de Trump."

KARL SCHAMOTTA, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, CORPAY, TORONTO

"Biden est en train de réaliser une performance désastreuse, ce qui déclenche une forte hausse des probabilités de victoire de Trump. Cela se traduit par une chute des devises sensibles au commerce - le peso mexicain, le dollar canadien et même l'euro chutent par rapport au billet vert, et les marchés boursiers chinois sont en forte baisse, les investisseurs se protégeant contre un virage plus isolationniste des États-Unis après l'élection de novembre."

MATT SIMPSON, ANALYSTE PRINCIPAL DE MARCHÉ, CITY INDEX, BRISBANE

"C'est comme regarder Statler et Waldorf se disputer un ticket de bingo. Les indices de Wall Street ont progressé au cours de l'heure écoulée, ce qui pourrait être interprété comme un signe que Trump a fait le meilleur choix - comme nous le savons tous, il est favorable à Wall Street.

"Mais il est peu probable que ce débat fasse basculer les partisans inconditionnels de Trump ou de Biden, et peu d'entre eux d'ailleurs. Trump avait les marchés dans la paume de ses mains pendant sa présidence. Mais ce pouvoir semble avoir disparu pour l'instant."

REDMOND WONG, STRATÈGE POUR LA GRANDE CHINE, SAXO, HONG KONG

"Le marché évalue de plus en plus les chances d'une présidence Trump 2.0 après la prestation plus mauvaise que prévu de Biden lors du débat. Les rendements obligataires augmentent. Le marché s'attend à ce que le dénigrement de la Chine soit un sujet d'élection. Ils n'ont pas beaucoup parlé de ce sujet, ce qui, dans un sens, est bon pour le marché chinois."

ANINDA MITRA, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE ET D'INVESTISSEMENT EN ASIE, BNY INVESTMENTS, SINGAPOUR

"Après avoir suivi le débat en direct, je doute qu'il ait un impact décisif sur les perspectives d'avenir des candidats. L'analyse post-électorale soulève des questions quant à d'éventuels changements de dernière minute dans les candidatures. Pour l'instant, l'élection reste trop serrée pour être annoncée et pourrait se terminer en queue de peloton. Je doute que cela ait un impact décisif sur l'évolution des actifs à risque, dans un sens ou dans l'autre. Mais la nervosité devrait persister et le vol implicite pourrait augmenter.

"De plus, les actifs à risque ont été étonnamment résistants depuis le début de l'année, malgré le resserrement monétaire et les frictions géopolitiques. Nous restons donc "neutres" sur la plupart des classes d'actifs, tout en anticipant un cycle modeste de baisse des taux de la part de la Fed à partir de septembre".

JASON WONG, STRATÈGE, BNZ, WELLINGTON

"Biden s'est mal exprimé et le dollar américain a augmenté ... une présidence Trump signifie des droits de douane et, grossièrement, cela signifie un dollar plus fort. Le dollar a grimpé dès que M. Biden a commencé à parler. D'un autre côté, il se peut qu'il soit difficile (pour Biden) de rester candidat avec ce genre de performance."

BEN BENNETT, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT POUR L'ASIE, LGIM, HONG KONG

"Le débat s'est principalement concentré sur les questions nationales et sur la remise en question du bilan des deux candidats. Nous n'avons pas appris grand-chose de plus sur la politique étrangère et sur l'éventualité d'une hausse des droits de douane. Il reste beaucoup de temps avant l'élection de novembre et je ne suis donc pas surpris que l'impact immédiat du débat sur le marché ait été relativement faible.