Vue instantanée : Les importations chinoises de soja et de cuivre en octobre chutent en glissement annuel

Les exportations et les importations de la Chine se sont contractées de manière inattendue en octobre, le premier effondrement simultané depuis mai 2020, alors que l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt martèlent la demande mondiale et que de nouvelles restrictions COVID-19 nationales perturbent la production et la consommation.

POINTS CLÉS :

* Pétrole brut : Les importations d'octobre augmentent de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 43,14 millions de tonnes.

* Minerai de fer : Importations d'octobre à 94,98 millions de tonnes contre 91,61 millions de tonnes un an plus tôt.

* Soja : Les importations d'octobre chutent de 19% par rapport à l'année précédente, à 4,14 millions de tonnes.

* Cuivre : Les importations d'octobre chutent de 1,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 404 414 tonnes.

Tableau préliminaire des données sur le commerce des produits de base

Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives aux matières premières.

Commentaire sur le soja

DARIN FRIEDRICHS, CO-FONDATEUR DU CABINET DE CONSEIL AGRICOLE SITONIA CONSULTING BASÉ À SHANGHAI :

"Les marges de trituration ont été mauvaises pendant la majeure partie de cette année, ce qui a pesé sur les importations. Les très faibles importations d'octobre ont poussé les prix du tourteau liquide à des niveaux extrêmement élevés. Les importations devraient reprendre en novembre et décembre, mais pour l'instant, le marché est confronté à une situation d'offre de soja très serrée."

Commentaire sur le cuivre

Craig Lang, analyste basé à Singapour chez CRU Group :

"Le mois dernier, les primes des cathodes importées par la Chine ont grimpé jusqu'à 140-150 dollars... L'arb d'importation chinois a été ouvert pendant un certain temps et, comme les stocks dans les entrepôts sous douane étaient très bas, il y a eu un peu de pression à court terme pour une livraison proche, (et) la prime a augmenté."

LIENS :

Pour plus de détails, voir le site officiel des douanes

(www.customs.gov.cn)

CONTEXTE :

La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde et le principal acheteur de charbon, de minerai de fer et de soja.