Vue instantanée : Les prix à la consommation américains baissent en décembre

L'indice des prix à la consommation a baissé de 0,1 % le mois dernier après avoir augmenté de 0,1 % en novembre, a déclaré jeudi le département du travail. Il s'agit de la première baisse de l'IPC depuis mai 2020, lorsque l'économie était ébranlée par la première vague d'infections au COVID-19.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC resterait inchangé.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les futures de l'indice boursier américain chutent après les données sur l'inflationBONDS : Les rendements du Trésor américain ont glissé dans l'ensemble.FOREX : Le dollar a chuté contre l'euro et le yen.

COMMENTAIRES :

PHIL BLANCATO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LADENBURG THALMANN ASSET MANAGEMENT, NEW YORK

"À mon avis, c'est exactement ce que nous voulions, ni trop chaud, ni trop froid, un chiffre Boucle d'Or qui nous permettra de nous préparer à une année bien meilleure cette année.

La réaction initiale est minime, lorsque vous répondez aux attentes, cela tend à vouloir dire que vous n'allez pas avoir une vibration significative sur le marché"

Je ne serais pas surpris de voir les marchés chuter un peu aujourd'hui avec les attentes d'un chiffre plus bas que prévu, ce qui ne s'est évidemment pas produit."

BRIAN MULBERRY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CLIENTS, ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, CHICAGO

"Les chiffres de la ligne supérieure sont tombés juste en ligne avec les attentes pour l'IPC et l'IPC de base, ce qui confirmera l'idée du marché que l'inflation a atteint son sommet et que nous ne reverrons probablement pas le sommet de plus de 9 %.

Cela dit, les demandes d'allocations chômage ont été inférieures aux attentes avec une marge suffisante pour confirmer la position de la Fed selon laquelle des marchés du travail solides ont tendance à alimenter davantage de dépenses dans les services."

En fin de compte, cela ne change rien à notre conviction que les taux vont encore augmenter et resteront probablement à 5 % ou plus pendant presque toute l'année 2023."

MARIA VASSALOU, CO-CHEF DES INVESTISSEMENTS DES SOLUTIONS MULTI-ACTIFS, GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, NEW YORK

"Le marché a intégré un scénario très optimiste concernant l'IPC au cours des jours précédents. Les chiffres sont arrivés exactement au niveau des attentes. Cela signifie qu'une partie de l'optimisme des marchés pourrait se dissiper, tant au niveau des actions que des titres à revenu fixe. Alors qu'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed est toujours en jeu, la force du logement dans l'IPC de base et les revendications de chômage bénignes soutiennent le scénario d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion. Cependant, ce qui compte le plus pour les marchés, c'est le taux final de la Fed, pas tant le rythme des hausses. Plus nous nous rapprochons du taux final, plus le rythme des hausses doit ralentir."

QUINCY KROSBY, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, LPL FINANCIAL, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

"C'est difficile pour le marché (boursier). Le marché avait anticipé un chiffre plus frais, en particulier le fait que les loyers qui commencent à baisser apparaissent un peu dans ce rapport, mais ce n'est pas le cas. Le marché a désespérément cherché à franchir la barre des 4 000 à 4 100 ; cela va rendre la tâche difficile."

IAN LYNGEN, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES TAUX AMÉRICAINS, BMO CAPITAL MARKETS, NEW YORK

"Je pense que l'impression de l'IPC global et de l'IPC de base, comme prévu, a vraiment contribué à la notion que la Fed va de nouveau ralentir, que ce soit en février ou lors de la réunion de mars reste à voir, et nous allons surveiller le discours de la Fed entrante pour toute orientation tout au long de la journée à cet égard.

Le fait que nous ayons vu l'inflation de base décélérer à 5,7 % en glissement annuel, contre 6 % en novembre, renforce l'argument du pic d'inflation. De même, sur la base de l'indice global, nous avons baissé à 6,5 % contre 7,1 %. Tout cela est conforme à l'interprétation de la Fed de l'impact décalé de la politique monétaire et de l'effet cumulatif du resserrement qu'elle a déjà accompli.

Ainsi, la conversation pour le marché va rapidement se déplacer vers la question de savoir combien de temps la Fed sera réellement capable de maintenir le terminal en place une fois qu'il sera atteint, et je pense que c'est ce qui se joue sur le marché du Trésor en ce moment, et nous voyons une baisse nette des taux à peu près sur toute la courbe. Mais je noterai que c'est une période particulièrement volatile, ce qui n'est pas atypique pour les points d'inflexion dans les attentes du marché et les perspectives macroéconomiques plus larges."

BRIAN KLIMKE, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CETERA INVESTMENT MANAGEMENT LLC, LOS ANGELES

"Il (le rapport) est arrivé comme prévu, mais les investisseurs étaient quelque peu optimistes avant cette lecture, de sorte qu'ils achetaient la rumeur et vendaient la nouvelle. Ils anticipaient en quelque sorte (une) lecture conforme aux attentes ou supérieure aux attentes. Ils ont donc surenchéri sur les marchés à l'avance et maintenant que la nouvelle est tombée, ils vendent. Nous avons déjà vu cela auparavant où les investisseurs anticipent et puis une fois la nouvelle tombée, ils vendent un peu."