Vytelle communique une base de données publique sur l'efficacité alimentaire

KANSAS CITY, Missouri, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vytelle , avec ses partenaires de réseau, annonce la publication du Top 150 Proven Bulls (liste des 150 meilleurs taureaux éprouvés). Ces taureaux de haute précision se sont élevés au sommet parmi plus de 81 000 animaux de 25 races différentes et plus de 262 000 EPD d'ingéré résiduel (IR).



« Il y a deux décisions de producteurs aux enjeux élevés qui stimulent le progrès génétique dans l'industrie mondiale du bétail : la sélection des accouplements et la méthode de reproduction. En partageant publiquement cette liste de taureaux à haute efficacité alimentaire, nous sommes en mesure d'aider les producteurs de bétail à identifier les animaux d'élite qui favorisent une sélection d'accouplement plus précise », a déclaré Kerryann Kocher, présidente-directrice générale de Vytelle. « Les producteurs peuvent accélérer le progrès génétique pour répondre à la demande mondiale en protéines nutritives et de haute qualité en utilisant la fertilisation in vitro sans hormone la plus moderne afin de multiplier la descendance de leurs animaux aux performances d'élite.

Le Top 150 Bulls (liste des 150 meilleurs taureaux) 2021 a été établi à l'aide des données collectées par les systèmes Vytelle SENSE et les services d'analyse Vytelle INSIGHT, anciennement appelés GrowSafe Systems. Tous les animaux testés comprennent au moins trois générations de pedigrees et tous les animaux doivent avoir au moins une note de précision de 0,6 sur leur EPD de l'IR pour être éligibles à la liste. Chaque animal phénotypé renforce la base de données, fournissant aux producteurs des informations permettant de prendre des décisions rentables concernant la sélection à des fins de performance et d'efficacité de l'alimentation. Avec l'autorisation de chaque membre du réseau, Vytelle partage publiquement ces informations afin de faire progresser collectivement les améliorations de l'efficacité alimentaire dans l'ensemble du secteur.

« Les aliments représentent 70 % des coûts de production totaux d'un producteur de bœuf », a déclaré Lisa Rumsfeld, vice-présidente des opérations commerciales internationales chez Vytelle. « Que les éleveurs cherchent à avoir un impact sur leur coût d'alimentation direct, à obtenir des primes de commercialisation ou à soutenir les allégations de réduction des émissions de méthane avec des mesures basées sur des preuves, cette base de données offre des possibilités de sélection entre les races du monde entier. »

Les données phénotypiques sont capturées à l'aide des systèmes Vytelle SENSE. Les nœuds d'ingéré mesurent la disparition des aliments chaque seconde où un animal se nourrit, à chaque fois qu'un animal se nourrit, à une résolution de 10 grammes. La position de pesage dans l'enclos (In-Pen Weighing Position) mesure le poids et la croissance des parties du corps de chaque animal. Une pesée est effectuée chaque seconde où un animal se tient au niveau de l'abreuvoir, ce qui peut représenter jusqu'à 450 pesées par jour.

Pour trouver le Top 150 Proven Bulls (liste des 150 meilleurs taureaux éprouvés) 2021 dans son intégralité, rendez-vous sur https://vytelle.com/breeding-values/ .

À propos de Vytelle

Vytelle est une société d'élevage de précision qui redéfinit la manière dont les producteurs de bétail du monde entier optimisent leurs troupeaux. Grâce à la plateforme technologique intégrée de Vytelle, des générations de gains génétiques peuvent être réalisées en seulement quelques années. Cela permet aux producteurs de fournir de manière durable davantage de protéines avec moins d'intrants, aidant à garantir que la viande et le lait constituent des choix alimentaires viables et compétitifs pour les générations futures.

