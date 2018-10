WALLIX ACCÉLÉRE SA STRATÉGIE D'ALLIANCES POUR DEVENIR UN CHAMPION EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DÉVOILE LA NOUVELLE VERSION DE SON BASTION (09/10/2018 18:00)

A l'occasion des Assises de la Cybersécurité, WALLIX dévoile la nouvelle version (6.1) du Bastion, son logiciel de gestion de protection des accès à privilèges (PAM). Cette toute nouvelle version se caractérise par :

l'ouverture de la solution aux coffres-forts à mots de passe du marché sans surcoût ;

l'interopérabilité avec les acteurs de l'IAM [1] pour une meilleure traçabilité ;

l'intégration simplifiée des authentifications fortes (MFA[2]).

Garantir l'identité de chaque employé, de chaque appareil, système et application est indispensable dans une entreprise connectée et mobile, surtout lorsque ces identités ont des accès à privilèges sur les actifs critiques. Dans un contexte où la fuite des données et la conformité aux obligations réglementaires (RGPD, directive NIS…) constituent la préoccupation majeure des organisations, le Bastion de WALLIX évolue constamment pour rendre le PAM plus accessible.

Avec son nouveau Bastion, WALLIX se dote des moyens de nouer des alliances stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie et du numérique afin de proposer des offres groupées et de nouvelles solutions de cybersécurité dans le cadre de son plan Ambition 2021. L'enjeu est de développer des offres adaptées à la protection de l'informatique industrielle (OT), aux marchés de la gestion des identités, du Cloud, de l'IoT, des gisements de données et de l'Intelligence Artificielle.

RENFORCER LA SÉCURITÉ ET RÉPONDRE À LA CONFORMITÉ EN PRÉSERVANT LES INVESTISSEMENTS

Pour simplifier la gestion des accès à privilèges, la version 6.1 du Bastion de WALLIX est dorénavant ouverte à des coffres-forts de gestion de mots de passe tiers. Cette avancée majeure permet aux utilisateurs ayant déjà investi dans un coffre-fort de gestion des mots de passe de s'interfacer avec le Bastion afin de bénéficier de ses atouts tels que la traçabilité et l'accès à distance. En dispensant les DSI d'investir dans des coffres-forts redondants, cette nouvelle fonctionnalité va dans le sens d'une gestion optimale des coûts liés à la protection des accès à privilège : le Bastion de WALLIX constitue une solution de cybersécurité certifiée plus agile et sans surcoût.

MEMBRE DE « L'IDENTITY+ALLIANCE » DE SAILPOINT

WALLIX propose à ses clients et partenaires une approche utilisateur plus ouverte et interopérable de la gestion des identités et des accès à privilège. A travers son partenariat avec SailPoint Identity+ Alliance et avec l'adoption du protocole SCIM 2.0 (System for Cross-Domain Identity Management) WALLIX a intégré le Bastion au module de gestion des identités « Sailpoint IdentityIQ ». Cette solution intégrée, certifiée par Sailpoint, offre une vue unique d'une gouvernance centralisée de toutes les identités, incluant les identités à privilèges.

DES ALLIANCES STRATÉGIQUES POUR ÉTENDRE SON OFFRE EN AUTHENTIFICATION FORTE

Pour répondre aux politiques internes de sécurité nécessitant des authentifications fortes, WALLIX poursuit l'extension de son réseau d'alliances avec les éditeurs de solutions de MFA. En intégrant les solutions d'inWebo, le leader du marché français et de la société RSA, WALLIX est en mesure de proposer une offre complète de PAM, intégrant autorisation, audit et authentification forte pour garantir une gestion simplifiée et sécurisée de l'identité.

Les évolutions du Bastion de WALLIX, version 6. 1, présentées durant l'édition 2018 des Assises de la Cybersécurité illustrent la volonté de l'éditeur de répondre aux enjeux des entreprises et des institutions dans leur transformation numérique. En répondant aux contraintes réglementaires (RGPD, directive NIS...) et spécifiques métiers (banque, industrie, santé, télécoms…) affiche son objectif de devenir l'un des leaders européens de la cybersécurité à l'horizon 2021.

Retrouvez WALLIX aux Assises de la Cybersécurité du 10 au 13 octobre

Espace Hexatrust - Niveau Diaghilev

Jeudi 11 octobre de 15h à 15h45, le Crédit Agricole TS viendra apporter son retour d'expérience sur l'adoption utilisateur et l'intégration d'un Bastion dans un environnement complexe (utilisateur MFA)

« Avec cette intégration nous apportons davantage de sérénité aux équipes informatiques qui doivent répondre aux exigences du RGPD' nous confie Olivier Perroquin, CEO de inWebo. Nous répondons à une demande forte des RSSI et apprécions l'alliance de 2 solutions phares françaises. »

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur www.wallix.com



[1] Identity & Access Management

[2] Multi-Factor Authentification